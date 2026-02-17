Înscrieri online: Startup-urile și alte firme românești de tehnologii în domeniul financiar „luptă” pentru premiile de la RoFintech Awards Gala 2026

Asociația Română de Fintech (RoFintech) anunță, într-un comunicat transmis comunității StartupCafe.ro, lansarea oficială a RoFintech Awards Gala 2026, evenimentul anual care recunoaște cele mai relevante inițiative, produse și echipe din fintech-ul românesc.

RoFintech invită toate companiile fintech, startupurile, scale-up-urile, furnizorii de infrastructură și actorii relevanți din piață să aplice sau să recomande inițiative pe care le consideră demne de recunoaștere.

Aici puteți regăsi link-ul formularului pentru nominalizări.

Nominalizările sunt deschise public și pot fi trimise de oricine, din interiorul sau din afara comunității RoFintech, în perioada 9-22 februarie 2026.

Gala va avea loc pe 18 martie 2026, în București, și va reuni lideri din banking, plăți, infrastructură, fintech-uri, consultanță, media și instituții publice. Obiectivul ediției din 2026 este să construiască un shortlist cât mai reprezentativ pentru piață, printr-un proces transparent, în care comunitatea propune, iar industria validează.

„RoFintech Awards Gala este despre a pune în lumina reflectoarelor proiectele care ridică standardele industriei. Ne dorim un proces clar, deschis și relevant pentru întreaga piață, astfel încât câștigătorii să fie un reper real pentru fintech-ul românesc”, a declarat Cosmin Cosma, Președinte RoFintech.

Categoriile de premii RoFintech 2026

RoFintech introduce un mecanism de nominalizare și jurizare în patru pași:

RoFintech propune maximum 10 categorii de premii.

Publicul și industria trimit nominalizări (proces deschis).

Un Advisory Board validează lista.

Lista finală este votată de un juriu extins format din peste 20 de profesioniști.

Categoriile de premii:

Most Innovative FinTech Project Most Promising FinTech Startup Most Profitable FinTech of the Year Best Partnership of the Year (FinTech to FinTech) Collaboration of the Year (Fintech to Non-Fintech) Digital Financial Service of the Year Excellence in User Experience Financial Inclusion Project of the Year Leadership in the FinTech Industry ROBI Award - Best Open Finance API

Timeline oficial

Nominalizări: 9-22 februarie 2026

Validare (Advisory Board): 23-25 februarie 2026

Jurizare (Juriu extins): 27 februarie - 6 martie 2026

Asociația Română de Fintech (RoFintech) reunește companii fintech, instituții financiare, startupuri, furnizori de infrastructură, investitori și parteneri din România, având ca misiune consolidarea unui ecosistem fintech competitiv și conectat la rețelele europene de inovație.