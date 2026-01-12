Înscrieri 2026: Startup-urile românești pot participa într-o competiție de pitch-uri în Letonia. Premiu-investiție în valoare totală de 1 milion EUR

Startup-urile din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, Țările Baltice și cele Nordice se pot înscrie într-o competiție de pitch-uri care va avea loc în martie 2026, în Letonia, în urma căreia pot câștiga până la 1 milion de EUR în investiții și 10.000 EUR „fără obligații”, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 1 februarie 2026.

Competiția anuală TechChill Founders Battle 2026 este deschisă startup-urilor care n-au strâns finanțări din capital propriu (equity) mai mari de 700.000 EUR și care au o vechime mai mică de 3 ani; nu contează industria din care face parte startup-ul.

A 15-a ediție a competiției oferă cel mai mare fond de premiere de până acum, iar pe lângă acesta, startup-urile pot concura pentru un premiu în bani de 10.000 EUR „fără obligații” (no-strings-attached).

Pachetul de 1 milion EUR oferă celor mai bune startup-uri oportunitatea de a securiza tranzacții de investiții cu mai multe fonduri de investiții bazate în Letonia, inclusiv BADideas.fund, Outlast Fund și Buldit 5G Fund, precum și Latvian Business Angel Network. Două fonduri internaționale, PurposeTech VC și FIRSTPICK VC, vor oferi de asemenea oportunități de investiții.

Evenimentul va avea loc la Riga, între 25-27 martie 2026, și va cuprinde, pe lângă competiție, și o conferință la care vor participa80 de speakeri din toată lumea, pentru a vorbi despre trenduri în tehnologie și succes în antreprenoriat.

„După 15 ani, TechChill rămâne o piatră de temelie a scenei europene de startup-uri. Suntem mai mult decât un loc de întâlnire – suntem o sursă de inspirație pentru noii fondatori. De asemenea, suntem un hub de încredere pentru investitori, care aduc oportunități semnificative pentru startup-urile de top care urcă din nou pe scena noastră în acest an”, a spus Annija Mežgaile, CEO al TechChill.

Subiectele abordate pe scenele TechChill vor îmbina poveștile de inspirație pentru fondatori și sfaturile practice cu cele mai importante verticale ale industriei, inclusiv reziliență și apărare, AI și big data, precum și fintech și venture capital.

Organizatorii estimează că evenimentul va reuni 2.300 antreprenori, peste 300 startup-uri, peste 250 investitori și experți în tehnologie și presă internațională.

TechChill este o organizație non-profit care găzduiește cel mai mare eveniment tehnologic din Letonia. Evenimentul este organizat de o fundație cu același nume care, pe parcursul anului, sprijină ecosistemul baltic de startup-uri.