Înscrieri 2026: Gală de premiere pentru startup-urile inovatoare din România și Republica Moldova

Cele mai inovatoare startup-uri din România și Republica Moldova se pot înscrie la Gala Romania Startup Awards, care va avea loc în martie și va premia cele mai bune afaceri, atât pre-seed și seed, cât și scale-up, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Fondatorii interesați se pot înscrie AICI până pe 25 februarie 2026.

Gala de decernare a premiilor pentru cele mai inovatoare startup-uri din România și Republica Moldova, organizată de ROTSA (Romanian Tech Startups Association), are loc pe 12 martie 2026, în București, la Takeovers Studios.

Sunt invitate startup-urile inovatoare aflate în fază incipientă sau de creștere, cu leadership vizionar și impact real, care abordează provocări sociale și economice majore și pun accent pe durabilitate și incluziune.

Acestea pot activa în industrii ca: Artificial Intelligence (AI) & Machine Learning, HealthTech & Longevity, FinTech & InsurTech, Agritech & FoodTech, Cleantech & Sustainability, Smart Cities & Mobility, Cybersecurity, Dual-Use / Defense & Security, precum și DeepTech.

Competiția este structurată în două categorii principale:

Best Innovators este dedicată startup-urilor aflate în stadiile pre-seed și seed, care se remarcă prin inovație, impact și potențial de creștere. În cadrul acestei categorii vor fi acordate distincțiile: AI Excellence Award, Best Startup in Moldova, Best Startup in Romania, Dual-Use Vanguard, Female-Led Startup of the Year, Young Entrepreneur of the Year, Best Innovator per Industry, Cybersecurity Award și Best DeepTech Startup;

Cea de-a doua categorie, Best Performers, se adresează scale-up-urilor care au demonstrat tracțiune și performanță solidă pe piață. Aceasta va include premiile Best Revenue Growth Performer (acordat scale-up-ului cu cea mai rapidă creștere a veniturilor), Best International Expansion Performer (pentru o prezență globală puternică) și Best Fundraising Performer (pentru atragerea celei mai relevante runde de finanțare).

Printre beneficiile de care se bucură startup-urile înscrise în competiție se numără accesul la investitori, oportunitățile de parteneriat, vizibilitatea media, recunoașterea în industrie și creșterea notorietății.

„Ne bucurăm să continuăm competiția lansată în noiembrie 2024 și să extindem selecția și către startup-urile din Republica Moldova. Această gală aduce în prim-plan inovația, talentul și curajul antreprenorilor români și moldoveni, ale căror povești au puterea de a inspira nu doar comunitatea tech, ci și întreg mediul de business. Credem că aceste startup-uri merită o vizibilitate internațională mai mare, iar ROTSA își asumă rolul de a le sprijini, punând la dispoziție expertiza, conexiunile și resursele pe care le are”, a declarat Diana Ardelean, director executiv Romanian Tech Startups Association (ROTSA).

Jurații vor evalua viziunea echipei, capacitatea de scalare internațională, execuția strategiei go-to-market și abilitatea de a atrage noi investiții.

La ediția din 2024 a Galei Romania Startup Awards, Veridion, un startup de deep tech specializat în analiză de date, a câștigat titlul de Cel mai bun startup din România. Creatopy, o platformă care permite utilizatorilor să creeze reclame digitale, a fost desemnată Scale-up-ul anului, distincție acordată companiei cu cea mai mare capacitate de creștere în perioada următoare. Totodată, Spark Generation, o platformă de educație și pregătire dedicată elevilor din întreaga lume, a primit premiulFemale-Led Startup of the Year.