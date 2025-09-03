Justiția permite Google să-și păstreze sistemul de operare mobil Android și browserul Chrome

Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android, a decis marţi un judecător federal într-un document depus la tribunal, relatează CNN, citat de News.ro.

Hotărârea reprezintă o victorie importantă pentru compania de tehnologie, care a evitat astfel cel mai rău rezultat posibil într-un caz antitrust istoric. Totuși, instanța a stabilit că Google are un monopol pe piața serviciilor de căutare pe internet.

Google va trebui să pună anumite date de căutare la dispoziţia concurenţilor calificaţi pentru a promova concurenţa. De asemenea, i se va interzice să încheie sau să menţină drepturi exclusive legate de distribuţia de servicii precum Chrome, Search, Google Assistant şi aplicaţia Gemini.

Aceste acorduri reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Google şi oferă acces larg la serviciile sale, deşi compania a propus renunţarea la aceste contracte ca o posibilă soluţie în acest caz.

Judecătorul Amit Mehta de la Curtea Districtuală a SUA a declarat marţi într-o hotărâre că a acceptat parţial soluţiile propuse de Google.

Procesul a pus sub lupă activitatea principală a Google într-un moment în care aceasta este deja ameninţată de chatbot-urile de inteligenţă artificială.

De asemenea, decizia vine în contextul în care compania se pregăteşte să-şi apere activitatea de publicitate online, după ce şi aceasta a fost declarată monopol ilegal la începutul acestui an.

„Google nu va fi obligată să renunţe la Chrome; instanţa nu va include o cedare contingentă a sistemului de operare Android în hotărârea finală”, se arată în documentul depus.

Hotărârea a fost urmărită cu atenţie în Silicon Valley, deoarece şi alţi giganţi tehnologici majori se luptă cu procese antitrust intentate de guvernul SUA.

„INSTANŢA ESTE RUGATĂ SĂ PRIVEASCĂ ÎNTR-UN GLOB DE CRISTAL SPRE VIITOR”

Judecătorul Mehta a scris că ascensiunea instrumentelor generative de AI a „schimbat cursul acestui caz”, adăugând că asigurarea că dominaţia Google în domeniul căutării nu „se transferă în spaţiul GenAI” a fost o parte esenţială a procedurilor de soluţionare.

Judecătorul decisese toamna trecută că Google a încălcat legea antitrust din SUA prin activitatea sa de căutare, afirmând „este un monopol şi a acţionat ca atare pentru a-şi menţine monopolul”.

În cadrul procesului de „remediere”, care a durat câteva săptămâni, Google a susţinut că soluţiile propuse de Departamentul de Justiţie ar prejudicia consumatorii, îngreunând accesul la motorul de căutare preferat şi ar putea afecta economia SUA şi poziţia de lider a tehnologiei americane. Parisa Tabriz, şefa de la Chrome, a declarat că obligarea Google să vândă motorul de căutare ar avea ca rezultat un browser web care ar fi o „umbră a celui actual” şi l-ar face probabil „nesigur şi învechit”.

Google a semnat de ani de zile contracte exclusive, în valoare de miliarde de dolari, cu producători de dispozitive precum Apple, pentru a-şi asigura poziţia de furnizor de căutare implicit pe smartphone-uri şi browsere web, încurajând dominaţia sa şi oferindu-i ceea ce instanţa consideră a fi un avantaj nedrept, care se bazează pe obiceiurile consumatorilor mai degrabă decât pe alegerea acestora. În 2020, 95% din toate căutările din SUA pe dispozitive mobile au trecut prin Google, a menţionat Mehta în opinia sa.

Măsura de a împiedica Google să încheie acorduri de distribuţie exclusive este modalitatea instanţei de a uniformiza condiţiile de concurenţă. Google va avea interdicţia de a încheia acorduri care impun companiilor să preîncarce Google Search, Chrome, Google Assistant sau Gemini pentru a obţine licenţa pentru popularul său magazin de aplicaţii Google Play.

Google va avea în continuare dreptul să plătească partenerilor pentru a distribui serviciile sale – inclusiv motorul de căutare – pe produsele lor.

Apple şi Google au un acord profitabil în care gigantul căutării online plăteşte producătorului de iPhone miliarde de dolari pentru a fi motorul de căutare implicit pe browserul său web. Încheierea acestui parteneriat ar fi însemnat ca Google să nu mai beneficieze de o distribuţie implicită pe unul dintre cele mai populare smartphone-uri din lume, în timp ce Apple ar fi pierdut o sursă profitabilă de venituri.

„Întreruperea plăţilor de la Google va impune, aproape sigur, prejudicii substanţiale – în unele cazuri, paralizante – partenerilor de distribuţie, pieţelor conexe şi consumatorilor, ceea ce descurajează o interdicţie generală a plăţilor”, se arată în documentul depus.

Procesul a fost urmărit cu atenţie, deoarece avea potenţialul de a schimba modul în care consumatorii utilizează internetul şi accesează serviciile Google, remodelând în acelaşi timp modul în care Google îşi desfăşoară activitatea. Mehta, în opinia sa, a recunoscut miza mare – nu doar pentru modul în care oamenii utilizează internetul astăzi, ci şi pentru implicaţiile pe care le-ar putea avea pentru serviciile de inteligenţă artificială în viitor.

„Şi, spre deosebire de cazul tipic în care sarcina instanţei este de a soluţiona un litigiu pe baza faptelor istorice, aici instanţa este rugată să privească într-un glob de cristal şi să privească spre viitor”, a scris el. „Nu este tocmai punctul forte al unui judecător.”