Google lansează telefonul Pixel 10a. Preț și specificații

Gigantul american Google lansează noul telefon Pixel 10a, „cel mai accesibil” din gama Pixel, dotat cu inteligență artificială și un sistem avansat de camere, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

O caracteristică distinctă a noului telefon este spatele complet plat. Sistemul de camere se îmbină perfect în spatele telefonului, nu mai există acea „insulă” foto care ieșea în relief la predecesoarele sale.

Pixel 10a este disponibil într-o gamă nouă de culori, vibrante și pline de energie: lavandă, roșu căpșună, gri bleu și negru. Telefonul este lansat cu sistemul de operare Android 16, cu designul interfeței de utilizare Material 3 Expressive.

Pixel 10a în culoarea Lavandă. Sursă: Google

Google spune că noul telefon este realizat cu cel mai mare procent de material reciclat dintre toate telefoanele Pixel din seria A de până acum, incluzând pentru prima dată cobalt, cupru, aur și tungsten reciclate.

Noul model beneficiază de protecție IP68 față de apă și praf, și de un ecran cu sticlă de protecție Corning Gorilla Glass 7i, care oferă rezistență sporită la zgârieturi și căderi. De asemenea, ecranul Actua de 6,3 inch al Pixel 10a este cu 11% mai luminos decât cel al modelului anterior, Pixel 9a.

Pixel 10a se încarcă mai rapid decât Pixel 9a, iar bateria oferă mai mult de 30 ore de utilizare, cu până la 120 de ore cu opțiunea „Economisirea extremă a bateriei” activată, spune compania. Mai mult, telefonul beneficiază de șapte ani de actualizări de sistem de operare și securitate, precum și funcții noi Pixel.

Noul telefon este primul din seria A care este dotat cu funcția „SOS prin satelit”, care permite conectarea la serviciile de urgență chiar atunci când nu există conexiune Wi-Fi sau celulară.

Performanțe foto și video

Pixel 10a este dotat cu o cameră principală de 48MP și o cameră ultrawide de 13MP. Telefonul dispune de numeroase funcții dedicate foto/videografiei, precum Macro Focus și Modul Vedere Nocturnă. De asemenea, noul model beneficiază și de o serie de funcții în premieră pe un telefon de seria A:

Cea mai bună fotografie automată : Pixel analizează automat mai multe cadre pentru a găsi fotografia perfectă. Astfel, la o fotografie de grup va selecta automat instanțele cele mai bune pentru fiecare persoană din poză;

: Pixel analizează automat mai multe cadre pentru a găsi fotografia perfectă. Astfel, la o fotografie de grup va selecta automat instanțele cele mai bune pentru fiecare persoană din poză; Camera Coach folosește modele Gemini pentru a sugera modalități de îmbunătățire a fotografiilor, precum alegerea unui alt cadru și a unei alte compoziții în fotografie.

Procesor Tensor, cu Gemini și funcții AI

Pixel 10a este dotat cu procesorul Google Tensor G4, care oferă acces complet la Gemini, asistentul personal AI. Utilizatorii pot folosi Gemini Live pentru o conversație naturală sau pot folosi funcția Nano Banana pentru a modifica fotografii și a genera imagini. De asemenea, funcția „Încercuiește și caută” le oferă posibilitatea de a afla mai multe despre orice este afișat pe ecran, prin simpla evidențiere a elementului cu un cerc desenat în jurul lui.

Noul Pixel 10a este disponibil în România pentru precomandă începând din 18 februarie, prin intermediul partenerilor locali ai Google: Vodafone și eMAG. Pixel 10a va fi disponibil pentru livrare din luna martie. Prețurile recomandate în România:

Varianta de 128 GB: 2.799,99 RON

Varianta de 256 GB: 3.299,99 RON

Cu achiziția noului model, utilizatorii primesc și 3 luni gratuite de YouTube Premium și Google One. Toate informațiile despre produsele din gama Google Pixel disponibile în România se găsesc pe pagina dedicată store.google.com.