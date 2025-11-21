Google integrează Quick Share cu AirDrop de pe dispozitivele Apple, pentru transfer ușor de fișiere

Gigantul american Google lansează integrarea Quick Share, serviciul de transfer de fișiere între telefoanele Android și Windows, cu soluția Apple AirDrop.

Anunțul a fost făcut pe blogul oficial, unde Google spune că integrarea este disponibilă începând cu familia de telefoane Google Pixel 10. Acestea vor putea schimba fișiere cu iPhone-uri, iPad-uri și dispozitive cu macOS.

„Am construit acest lucru cu securitatea în esență, protejând datele tale cu măsuri de siguranță solide testate de experți independenți în securitate. Este doar o altă modalitate prin care aducem o compatibilitate mai bună pe care oamenii o cer între sistemele de operare, urmând munca noastră la RCS și alerte de tracker necunoscute”, a scris compania.

Google a anunțat anul trecut că își combină soluția de transfer de fișiere între dispozitive cu cea de la Samsung sub numele de Quick Share, în cadrul evenimentului CES, iar tot atunci a spus că va lansa și aplicația pentru desktop.

Noua integrare cu dispozitivele Apple se va lansa în mod gradual și pe alte dispozitive cu Android.

Quick Share funcționează în prezent cu AirDrop dacă proprietarul iPhone-ului își modifică setările pentru a face dispozitivul detectabil pentru oricine prin modul „Everyone for 10 minutes” al AirDrop.

Google menționează că actualizarea permite comunicarea bidirecțională, ceea ce înseamnă că utilizatorii iPhone pot trimite fișiere către telefoanele Pixel. Telefoanele vor trebui, de asemenea, să fie setate ca detectabile pentru a primi un fișier.