FOTO Google lansează noua serie de telefoane Google Pixel 10, ceasul Pixel Watch 4 și căștile Pixel Buds 2a. Preț și specificații

Gigantul american Google lansează noile telefoane Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, următoarea generație de ceasuri inteligente Pixel Watch 4 și căștile Pixel Buds 2a, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Toate modelele noi din familia Pixel 10 au procesorul Google Tensor G5 și vin cu cel mai nou model de inteligență artificială local Gemini Nano, dezvoltat în colaborare cu divizia AI DeepMind. Totodată, telefoanele vin cu suport pentru accesorii magnetice Pixelsnap, bazate pe standardul de încărcare Qi2.

Pixel 10. Preț și specificații

Ecran Actua de 6,3 inch, luminozitate maximă de 3.000 niți

Baterie de 4970 mAh, cu încărcare rapidă la fir de 30W și wireless la 15W Qi2

12 GB RAM, 128/256 GB stocare internă

Procesor Google Tensor G5

Cameră principală de 48 MP, un Ultrawide de 13 MP și o lentilă Telephoto de 10,8 MP pentru zoom 5x ( Super Res Zoom până la 20x)

Cameră selfie de 10,5 MP

Rezistență la apă și praf IP68

Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC

Telefonul vine în patru variante de culori, anume negru, lila, indigo și verde deschis. Acesta are un preț de pornire recomandat de 4.499,99 lei.

Sursă: Google

Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL. Preț și specificații

Ecran Super Actua de 6,3 / 6,8 inch , luminozitate maximă de 3.300 niți

, luminozitate maximă de 3.300 niți Baterie de 4.870 / 5.200 mAh, cu încărcare rapidă la fir de 30W / 45W și wireless la 15 W Qi2 / 25 W Qi2.2

și wireless la 15 W Qi2 / 16 GB RAM, 128 GB (doar Pixel 10 Pro) / 256 / 512 GB / 1 TB stocare internă

Procesor Google Tensor G5

Cameră principală de 50 MP, un Ultrawide de 48 MP și o lentilă Telephoto de 48 MP pentru zoom optic 5x (Pro Res Zoom până la 100x)

Cameră selfie de 42 MP

Rezistență la apă și praf IP68

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC

Telefoanele vin în patru culori: negru, porțelan, gri „praf de lună” și jad. Prețul de pornire recomandat pentru Pixel 10 Pro este de 5.499,99 lei, iar pentru Pixel 10 Pro XL este de 6.499,99 lei.

Toate telefoanele beneficiază de funcția „Asistent de fotografie”, care folosește modele Gemini pentru a sugera modalități de îmbunătățire a fotografiilor, precum alegerea unui alt cadru și a unei alte compoziții în fotografie. Totodată, modelele Pro ating un zoom de 100x prin combinarea lentilelor cu procesorul Tensor G5 și un nou model de imagistică generativă.

Compania oferă un an de abonament Google AI Pro pentru utilizatorii de Google Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL.

Pixel Watch 4 și Buds 2a. Preț și specificații

Google a lansat, pe lângă noua gamă de telefoane, și două accesorii noi, noul ceas Pixel Watch 4 și noile căști Pixel Buds 2a.

Sursă: Google

Pixel Watch 4 este primul ceas care acceptă comunicare de sine stătătoare prin satelit. Totodată, acesta are un nou ecran Actua 360, cu cupolă, curbat fizic pentru o zonă activă mai extinsă, explică gigantul tech. Bateria ține mai mult decât pe generația anterioară, iar încărcarea este cu 25% mai rapidă, ajungând de la 0 la 50% în doar 15 minute.

Ceasul are funcții AI bazate pe Gemini și putere de procesare mai mare, asigurată de procesorul Snapdragon W5 Gen 2 și coprocesorul de ultimă generație, bazat pe învățare automată. Acesta este primul smartwatch care poate detecta pierderea pulsului, susține compania.

Prețul de pornire recomandat pentru acesta este de 1.999 lei pentru versiunea de 41mm, iar pentru versiunea de 45mm, prețul este de 2.249 lei.

Pixel Buds 2a sunt primele căști din seria A care au funcția de de anulare activă a zgomotului. Totodată, acestea beneficiază de Gemini încorporat, procesor Tensor A1 și 7 ore de ascultare per cască și 20 de ore în total cu carcasa de încărcare. Căștile sunt și rezistente la transpirație și apă, cu certificarea IP54.

Prețul recomandat pentru acestea este de 749 lei.

Toate produsele sunt disponibile în regim de precomandă începând de azi la partenerii locali Google, Vodafone și eMAG.