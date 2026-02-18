Google anunță evenimentul dedicat dezvoltatorilor I/O 2026

Gigantul american Google a anunţat data de organizare a evenimentului I/O 2026, unde compania este aşteptată să prezinte cele mai importante noutăţi din acest an, potrivit News.ro.

Cel mai important eveniment Google al anului va avea loc în perioada 19-20 mai, în cadrul Shoreline Amphitheatre din Mountain View, California.

Aici, vor fi prezentate „cele mai noi inovaţii în inteligenţă artificială şi update-uri legate de produsele companiei, de la Gemini la Android”.

I/O 2026 va începe cu discursurile liderilor Google, care vor prezenta cele mai importante noutăţi ce vor fi lansate anul acesta şi vor fi urmate demonstraţii şi alte evenimente dedicate dezvoltatorilor.

Deşi Google încă nu a publicat programul complet al evenimentului, o mare parte a discuţiilor sunt aşteptate să aibă loc în jurul inteligenţei artificiale, la fel ca în ultimii doi ani.

Dincolo de AI, compania mai este aşteptată să prezinte noutăţi legate şi de alte produse şi servicii, precum Android, Pixel şi Chrome.

Ca în fiecare an, evenimentul va putea fi urmărit în direct online pe canalul de YouTube al companiei.