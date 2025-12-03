Lanțul românesc de magazine Annabella a finalizat cumpărarea celor 87 de magazine Profi și Mega Image

Lanțul românesc de magazine Annabella, controlat de antreprenorii Dan-Constantin și Dorina Mutu, a finalizat preluarea celor 87 de magazine, cedate de Mega Image pentru a putea cumpăra magazinele Profi.

Anunțul a fost făcut de companie pe Facebook, preluarea marcând „o etapă esențială în dezvoltarea” lanțului românesc de magazine retail.

„Le mulțumim tuturor colegilor și partenerilor care au contribuit la această reușită. Munca, dedicarea și spiritul de echipă ne-au adus mai aproape ca oricând de obiectivul nostru: o prezență națională puternică”, a scris Annabella în postare.

Proprietarul lanțului de magazine Mega Image, Ahold Delhaize, a anunțat la începutul acestui an, că a finalizat achiziția rețelei de magazine Profi Rom Food SRL (Profi) de la MidEuropa, într-o tranzacție evaluată la 1,3 miliarde EUR.

Anul trecut în decembrie, Consiliul Concurenței a transmis lista condițiilor pe care Mega Image trebuie să le îndeplinească pentru a putea achiziționa Profi. Printre acestea, Mega Image trebuia să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile sale și ale Profi se suprapun și care ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor, înlăturându-se, astfel, orice posibile îngrijorări ale autorității de concurență.

Dintre cele 87 de magazine cedate către Annabella, 82 au fost operate de Profi și 5 au fost operate de Mega Image. Principalele localități în care retailerul vâlcean își face intrarea sunt Timișoara, Oradea, București, Cluj-Napoca, Adjud, Constanța și Ploiești, potrivit Profit.ro.

Acum, lanțul numără peste 200 de magazine în peste 10 județe din țară, la doi ani după atingerea numărului de 100 de locații. Acestea sunt împărțite în trei concepte de comerț diferite – Annabella A-Z, Annabella Zilnic și Annabella Standard.

Grupul Annabella a fost fondat în anul 1994 de soții Dan-Constantin și Dorina Mutu, afacere care a început cu un magazin în Vâlcea în care se vindeau fructe și legume, conform site-ului oficial. După ce au dezvoltat rețeaua de magazine, cei doi antreprenori au cumpărat fabrica de conserve Râureni de la Oltchim în anul 2008, potrivit publicației locale Ziarul de Vâlcea.

La sfârșitul anului trecut, Annabella SRL a înregistrat o cifră de afaceri de peste 683 milioane lei, conform datelor de pe Ministerul Finanțelor, a avut profit de peste 2 milioane lei și a avut un număr mediu de 1383 de angajați.