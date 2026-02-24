O firmă IT românească a pus ochii pe miliardele de euro din programul SAFE: „Contextul geopolitic a determinat alocarea unor bugete suplimentare către securitate cibernetică la nivel național și european”

O firmă IT românească își propune să vândă servicii și soluții de securitate cibernetică în cadrul programului Security Action for Europe (SAFE), prin care Uniunea Europeană alocă împrumuturi cu un plafon până la 150 de miliarde EUR, din care România are o alocare de 16,6 miliarde EUR.

Compania bucureșteană Safetech Innovations, controlată de antreprenorii Victor Gânsac și Paul Rusu, a precizat luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a început deja discuții cu potențiali parteneri pentru participarea în comun la licitațiile pentru achizițiile SAFE din domeniul securității cibernetice.

„Anul 2026 se conturează ca un an semnificativ mai favorabil (decât 2025 - n.r.) pentru Safetech Innovations, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Contextul geopolitic actual a determinat alocarea unor bugete suplimentare către sectorul de securitate cibernetică la nivel național și european, ceea ce deschide oportunități suplimentare de creștere pentru companie. În acest context, Safetech Innovations poartă discuții cu potențiali parteneri pentru participarea în comun la licitațiile organizate în cadrul programelor europene Security Action for Europe (SAFE), care includ o componentă importantă dedicată securității cibernetice” - spune compania, care este listată pe Bursa de Valori București (BVB) chiar sub simbolul SAFE, un acronim predestinat.

Firma IT mai spune că, în 2025, a semnat parteneriate de colaborare și subcontractare cu companii din Spania, Belgia, Olanda și Germania, a inițiat discuții cu parteneri din Kenya și Nigeria și va continua dialogul cu partenerii din zona Orientului Mijlociu. Strategic, Safetech Innovations se va concentra pe dezvoltarea parteneriatelor în Europa și pe implementarea contractelor din cadrul acordului-cadru FREIA al Comisiei Europene, unde „au apărut multiple oportunități concrete”.

Pentru anul 2025, Safetech raportează venituri consolidate preliminare de 54,9 milioane de lei în 2025, în scădere cu 9% față de 2024, o cifră de afaceri de 35,6 milioane de lei, în scădere cu 17%, și un profit net de 11,3 milioane de lei, o creștere cu 2% comparativ cu anul precedent.

„Deși, în mod tradițional, trimestrul al patrulea reprezintă cea mai performantă perioadă a anului pentru companie și pentru sectorul de tehnologie în general, în ultimele luni din 2025 am operat într-un mediu marcat de incertitudine, în special în luna decembrie, când scăderea economică și instabilitatea politică au generat anulări și amânări de contracte. Aceste evoluții au influențat negativ ritmul estimat de închidere a proiectelor și nivelul veniturilor și al profitului din trimestru. Cu toate acestea, componenta semnificativă de contracte recurente din structura noastră de venituri a asigurat stabilitate și predictibilitate financiară, limitând impactul acestor factori externi asupra rezultatelor anuale. Contractele recurente aflate în derulare și portofoliul de oportunități interne și externe în dezvoltare ne oferă vizibilitate pentru a viza în 2026 o creștere de aproximativ 25% atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului, într-un mediu care devine tot mai favorabil pentru industria de securitate cibernetică”, a declarat Victor Gânsac (foto-stânga), președintele Consiliului de Administrație al Safetech Innovations.

La nivel individual, cifra de afaceri s-a ridicat la 34,7 milioane de lei, iar profitul net a fost de 11,9 milioane de lei. Serviciile de securitate cibernetică au reprezentat 55% din cifra de afaceri, în creștere ca pondere față de anul anterior. Schimbarea structurii veniturilor a condus la o reducere a cifrei de afaceri totale, însă a susținut consolidarea marjei nete, având în vedere că serviciile generează, în mod structural, marje superioare comparativ cu componenta de soluții de securitate cibernetică.

„În ultimii doi ani, am lucrat constant la consolidarea proceselor interne, la optimizarea structurii de costuri și la creșterea ponderii serviciilor cu valoare adăugată ridicată. Rezultatele din 2025 confirmă că modelul nostru operațional poate susține profitabilitatea într-un context de volatilitate și presiune pe bugete. În 2026, prioritatea noastră este scalarea controlată a operațiunilor, creșterea eficienței și extinderea prezenței internaționale pe baze contractuale solide și predictibile. De asemenea, vom continua să investim în consolidarea competențelor tehnice, astfel încât să putem aborda proiecte cu un grad mai ridicat de complexitate și să creștem ponderea contractelor externe în structura veniturilor”, a declarat Ionuț Georgescu (foto-dreapta), CEO al Safetech Innovations.

Firma românească are birouri la București, Londra, Abu Dhabi și Riyadh.

În Marea Britanie și în Statele Unite, prin entitatea Safetech UK, compania continuă strategia de atragere a clienților mici și mijlocii, cu accent pe companiile SaaS din industrii reglementate. În 2025, compania a atras 12 clienți noi, livrând proiecte de testare de securitate acreditate CREST și servicii gestionate de securitate cibernetică.

Astfel, Safetech UK începe să își consolideze o bază de clienți recurenți și beneficiază de o „reputație solidă în piață” afirmă compania, care consideră că aceste elemente „susțin extinderea portofoliului în perioada următoare”.

Obținerea, la finalul anului 2025, a certificării CREST pentru serviciile de testare de securitate va facilita accesul la proiecte cu grad ridicat de complexitate și va susține accelerarea procesului de atragere a unor noi clienți și contracte, mai spune firma bucureșteană.

În paralel, Safetech UK a fost selectată în programul Pre-Global, dezvoltat de London & Partners, agenția oficială de dezvoltare a Londrei, și va beneficia de sprijin personalizat pentru accelerarea activităților de export. Totodată, compania participă la programul Soft Landing din statul Maryland, o inițiativă dedicată facilitării intrării pe piața americană, ale cărei rezultate comerciale sunt estimate că vor deveni vizibile începând cu anul 2026.

De asemenea, Safetech Innovations a depus mai multe proiecte în consorții internaționale la Bruxelles, urmând ca rezultatele evaluării să fie comunicate în perioada următoare.

Fondată în anul 2011, Safetech Innovations este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București începând cu data de 6 februarie 2023 și se tranzacționează sub simbolul SAFE.