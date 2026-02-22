OpenAI estimează cheltuieli de 600 miliarde dolari pentru capacitate de calcul, până în 2030

OpenAI vizează un volum total de cheltuieli pentru capacitatea de calcul de aproximativ 600 de miliarde de dolari până în 2030, a declarat vineri o sursă pentru Reuters, citat de News.ro.

Informațiile apar în contextul pregătirilor pentru o potenţială listare publică ce ar putea evalua compania la până la 1.000 de miliarde de dolari.

Veniturile OpenAI în 2025 au ajuns la 13 miliarde de dolari, depăşind estimarea de 10 miliarde, iar cheltuielile anuale s-au ridicat la 8 miliarde, sub ţinta de 9 miliarde, potrivit aceleiaşi surse.

Între timp, Nvidia se apropie de finalizarea unei investiţii de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, ca parte a unei runde de finanţare de peste 100 de miliarde de dolari. Evaluarea rezultată ar ridica OpenAI, condusă de Sam Altman, la aproximativ 830 de miliarde, una dintre cele mai mari finanţări private din istorie.

OpenAI, susţinută de Microsoft, anticipează venituri totale de peste 280 de miliarde de dolari până în 2030, împărţite aproape egal între segmentul de consum şi cel enterprise, potrivit CNBC.

Altman declarase anul trecut că OpenAI intenţionează să cheltuiască 1,4 trilioane de dolari pentru a dezvolta 30 de gigawaţi de infrastructură de calcul, suficient pentru a alimenta aproximativ 25 de milioane de locuinţe din SUA.

Separat, publicaţia The Information a relatat că costurile de inferenţă (rularea modelelor AI) s-au cvadruplat în 2025, reducând marja brută ajustată a companiei la 33%, faţă de 40% în 2024.