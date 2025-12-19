Fondatorul unei mari firme IT din România cedează funcția de director general unui angajat care venise de 2 ani în companie

O mare firmă IT românească, prezentă și în Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro că va avea un nou director general (CEO), numit în funcție în locul unuia dintre fondatorii companiei.

Compania de securitate cibernetică Safetech Innovations îl numește peIonuț Georgescu în funcția de director general (CEO) al companiei, începând cu 1 ianuarie 2026. El preia funcția executivă de la Victor Gânsac, antreprenor care a fondat firma în anul 2011, alături de Paul Rusu. Gânsac și Rusu dețin împreună 56% din compania listată pe Bursa de Valori București.

Ionuț Georgescu venise la Safetech în luna mai 2023, în rolul de director de operațiuni (COO), aducând o experiență de peste două decenii în IT și securitate informațională. În această perioadă, a contribuit la organizarea și clarificarea proceselor interne într-un context de expansiune, atât pe piața locală, cât și la nivel internațional.

În noul rol, Ionuț Georgescu va coordona activitatea executivă a companiei. Prioritățile sale includ dezvoltarea și extinderea echipelor, continuarea eficientizării proceselor interne, integrarea operațională a proiectelor internaționale și consolidarea capacității companiei de a livra servicii și soluții la nivelul cerințelor piețelor în care Safetech Innovations activează. Totodată, va asigura coordonarea unitară a departamentelor comerciale, tehnice și de suport, astfel încât compania să poată susține ritmul de creștere din următorii ani.

Fondatorul Victor Gânsac, care deține și funcția de președinte al Consiliului de Administrație, va prelua un rol strategic la nivelul companiei, concentrându-se pe direcțiile majore de dezvoltare, parteneriate internaționale și poziționarea Safetech Innovations ca actor relevant la nivel regional în securitate cibernetică.

„Numirea lui Ionuț în rolul de CEO vine într-un moment în care Safetech Innovations are nevoie de o conducere executivă orientată către activitatea operațională, dezvoltarea echipelor și eficientizarea proceselor curente. În noua poziție, el va continua alinierea operațională a activității astfel încât compania să își mențină ritmul susținut de dezvoltare și extinderea portofoliului de servicii, atât în România, cât și la nivel internațional. În ultimii ani, aceste activități au reprezentat o componentă majoră a responsabilităților mele, iar evoluția Safetech arată că este momentul potrivit ca această funcție să fie exercitată în mod dedicat. Acest pas vine într-un context favorabil pentru companie, în care piața de securitate cibernetică se află într-o dinamică accelerată de expansiune, susținând necesitățile actualei noastre etape de scalare. Ionuț a demonstrat deja că poate consolida activitatea companiei într-un mod structurat și eficient, iar eu sunt încrezător că va continua această direcție și va susține dezvoltarea Safetech Innovations, în linie cu obiectivele noastre de creștere pe termen lung”, a declarat Victor Gânsac, președinte al Consiliului de Administrație al Safetech Innovations.

„Preluarea rolului de CEO al Safetech Innovations este o responsabilitate importantă, pe care o asum cu încredere și determinare. Cunosc în profunzime organizația, oamenii și modul în care lucrăm, iar acest fapt îmi oferă o bază solidă pentru a asigura coerența deciziilor într-o etapă esențială pentru companie. Privind înainte, obiectivul meu este consolidarea poziției Safetech într-un context de piață tot mai complex, printr-o abordare echilibrată, orientată către performanță și adaptabilitate. Vom continua să ne dezvoltăm capacitățile, să valorificăm oportunitățile din piețele internaționale și să răspundem eficient cerințelor tot mai ridicate ale clienților noștri. Voi continua să construiesc pe fundația deja existentă, alături de echipa Safetech Innovations, pentru a susține dezvoltarea sustenabilă a companiei și livrarea de servicii de securitate cibernetică la cele mai înalte standarde”, a spus și Ionuț Georgescu, CEO al Safetech Innovations.

În primele nouă luni din 2025, Safetech Innovations a înregistrat venituri consolidate de 41 de milioane de lei și un profit net de 8 milioane de lei, o creștere cu 20% comparativ cu primele nouă luni din 2024.

Firma din România avea 68 de angajați proprii, anul trecut.

Pentru anul 2026, compania se așteaptă la o contribuție tot mai importantă a proiectelor internaționale în veniturile totale, în special din contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene, prin Direcția Generală pentru Servicii Digitale (DG DIGIT) în care participă în calitate de subcontractant. Conducerea Safetech Innovations estimează că aceste activități vor reprezenta aproximativ 15% din cifra de afaceri pe parcursul anului viitor, consolidând totodată prezența Safetech Innovations în Europa și deschizând noi oportunități de dezvoltare pe piețele externe.

Contractul-cadru FREIA al Comisiei Europene vizează consolidarea securității cibernetice la nivelul instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii Europene. Compania are deja în execuție un prim contract în cadrul acestui proiect.

Safetech Innovations este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București începând cu 6 februarie 2023 și se tranzacționează sub simbolul SAFE.