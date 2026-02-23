Google și gigantul Unilever, colaborare pentru tehnologie cloud și agenți de inteligență artificială

Google Cloud și gigantul Unilever au anunțat un parteneriat pe cinci ani, menit să accelereze transformarea companiei prin folosirea capacităților de AI, date, platforme și de marketing de ultimă generație, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Parteneriatul va contribui la dezvoltarea și la consolidarea atractivității portofoliului de branduri globale al Unilever, inclusiv branduri ca Dove, Vaseline și Hellmann's, prin utilizarea tehnologiilor Google Cloud, cum ar fi platforma sa AI pentru întreprinderi, Vertex AI, pentru a dezvolta noi capacități în descoperirea mărcilor, măsurarea și marketingul bazat pe AI. Inițiativa va crea un nou model privind modul în care brandurile din categoria bunurilor de larg consum (CPG) sunt descoperite și achiziționate, pe măsură ce parcursul consumatorilor evoluează către experiențe mai conversaționale și bazate pe agenți AI (agentic).

Prin migrarea datelor integrate și a platformei cloud la Google Cloud, Unilever va crea o infrastructură digitală bazată pe AI la nivel de companie, pentru a genera cerere mai rapid, a transforma datele în statistici utile și a răspunde cu mai multă agilitate la schimbările de pe piață. Această bază va susține și dezvoltarea fluxurilor de lucru bazate pe agenți, sisteme inteligente capabile să execute activități complexe în procesele comerciale ale companiei.

„Tehnologia a devenit esențială pentru crearea de valoare la Unilever. Pe măsură ce brandurile sunt tot mai frecvent descoperite și alese în medii modelate de inteligența artificială, trebuie să fim în avangarda acestei transformări. Această colaborare cu Google Cloud stabilește un nou nivel în ceea ce privește modul în care tehnologia poate susține comerțul și dezvoltarea în industria bunurilor de larg consum, asigurând agilitatea, pregătirea pentru viitor și capacitatea Unilever de a debloca valoare la fiecare nivel al companiei”, a spus Willem Uijen, directorul lanțului de aprovizionare și al operațiunilor, Unilever.

„Prin parteneriatul cu Unilever, în contextul în care compania își regândește în mod ambițios procesele de business, nu ne limităm la modernizarea sistemelor existente; implementăm modelele noastre avansate, precum Gemini, pentru a crea un sistem inteligent capabil să raționeze, să învețe și să acționeze. Acest demers va stabili un nou standard de agilitate și de interacțiune cu consumatorii în sectorul bunurilor de larg consum (CPG)”, a spus Tara Brady, președinte EMEA la Google Cloud.

O nouă eră a inteligenței și a fluxurilor de lucru bazate pe agenți

Colaborarea se va axa pe trei piloni principali: