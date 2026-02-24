iPhone 17e și cel puțin alte 4 dispozitive Apple vor fi lansate în 2-4 martie 2026

Apple este aşteptată să facă, în perioada 2-4 martie, cel puţin cinci anunţuri de lansare a unor produse noi, scrie, marți, News.ro.

Primele trei zile de la începutul săptămânii viitoare vor fi rezervate de Apple pentru anunţarea mai multor produse noi, în frunte cu iPhone 17e şi o serie de laptopuri mai ieftine decât cele de până acum.

iPhone 17e, conform informaţiilor care au circulat pe surse până acum, va trece la cipul A19 şi va folosi noul modem de date dezvoltat intern de compania americană.

Mai important, acesta va avea suport MagSafe, făcând posibilă folosirea tuturor accesoriilor magnetice compatibile, precum baterii externe care stau lipite de dispozitiv, pentru o încărcare wireless mai eficientă.

Apple este aşteptată să lanseze cu această ocazie o nouă serie de laptopuri, mai ieftină decât MacBook Air. Despre aceasta se vehiculează că va folosi un procesor din seria A, dezvoltat pentru iPhone, şi că va fi disponibilă în culori vii.

Dincolo de noua serie de laptopuri mai ieftină şi de iPhone 17e, compania americană este aşteptată să mai lanseze noi modele de laptopuri MacBook Air şi MacBook Pro cu cipuri M5 şi noi noi tablete iPad Air şi iPad (versiunea de bază).

Alte dispozitive care ar putea să primească upgrade-uri sunt Mac Studio şi Studio Display.

Anunţarea noilor produse ar urma să se facă prin simple comunicate de presă, pentru ca pe 4 martie să fie organizate demonstraţii în persoană pentru presă şi influenceri.