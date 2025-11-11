Finanțări IMM de zeci de milioane EUR, eliminate din calendarul Programului Regional București-Ilfov

Un așteptat program de digitalizare a firmelor din București și județul Ilfov a fost diminuat cu 10 milioane EUR, iar alte trei linii de finanțare, în valoare totală de 24,5 milioane EUR, au fost anulate, conform calendarului orientativ al apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027. StartupCafe face demersuri la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru a lămuri ce se întâmplă cu banii destinați antreprenorilor români.

Vorbim despre linii de finanțare destinate IMM-urilor, din bugetul de stat și din fonduri europene, prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Schemele sunt gestionate direct de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov, în calitate de autoritate de management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

În calendarul orientativ al apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov, schema de finanțare 1.7 – Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM figurează acum cu un buget total de 25 milioane EUR, din care 10 milioane EUR provin de la Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a UE. Restul de 15 milioane EUR sunt prevăzuți să provină de la bugetul de stat al României, regiunea București-Ilfov fiind considerată mai dezvoltată.

Cu acest buget figurează viitorul apel de proiecte în cel mai recent calendar orientativ al ADR BI, stabilit în octombrie 2025.

În versiunea anterioară a calendarului orientativ, din luna mai 2025, bugetul acestui apel era de 35 milioane EUR, din care 14 milioane EUR de la UE și restul de la bugetul de stat. Prin urmare, observăm o diminuare cu 10 milioane EUR a acestui apel de proiecte, mult așteptat de IMM-urile din București și județul Ilfov.

Conform celui mai recent calendar orientativ, ghidul solicitantului pentru apelul 1.7 – Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM urmează să fie publicat în decembrie 2025. Apelul ar urma să se deschidă în ianuarie 2026 și să se închidă în februarie 2026.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, conform unui draft, prin apelul de proiecte 1.7 – digitalizare avansată IMM, firmele eligibile din regiunea București-Ilfov urmează să acceseze granturi de câte 25.000 – 200.000 EUR pe proiect. Antreprenorii vor trebui să asigure, din surse proprii, o cofinanțare de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile. Conform grilei de punctaj 1.7, firmele vor fi punctate suplimentar dacă asigură o cofinanțare mai mare de 10%, până la maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

3 linii de finanțare anulate din calendarul Programului Regional București-Ilfov

Alte trei linii de finanțare, destinate IMM-urilor din regiunea București-Ilfov, figurează acum ca anulate în calendarul orientativ al apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Valoarea totală a acestor finanțări era de 24,5 milioane EUR, din care 9,8 milioane EUR proveneau din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar restul din bugetul de stat:

Dintre cele trei apeluri care figurează ca anulate, cel mai așteptat de către antreprenorii din București și Ilfov era 1.6 – Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM . Această schemă figura anterior cu un buget total de 10 milioane EUR , din care 6 milioane EUR de la bugetul de stat și 4 milioane EUR din FEDR. Din acești bani, firmele eligibile ar fi trebuit să obțină granturi de câte 25.000 – 50.000 EUR pe proiect, pentru digitalizare.

. Această schemă figura anterior cu un buget total de , din care 6 milioane EUR de la bugetul de stat și 4 milioane EUR din FEDR. Din acești bani, firmele eligibile ar fi trebuit să obțină granturi de câte 25.000 – 50.000 EUR pe proiect, pentru digitalizare. Un alt apel de proiecte care figurează ca anulat este 1.10 – Sprijinirea antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri . Anterior, acesta avea alocat un buget total de 12 milioane EUR , din care 4,8 milioane EUR de la UE și restul de la bugetul de stat.

. Anterior, acesta avea alocat un buget total de , din care 4,8 milioane EUR de la UE și restul de la bugetul de stat. În fine, cel de-al treilea apel de proiecte care figurează acum ca anulat este 1.11 – Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară etc. Schema, destinată IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderilor), avea inițial o alocare totală de 2,5 milioane EUR, din care 1 milion EUR de la Uniunea Europeană și restul din bugetul de stat.

Descarcă de AICI Calendarul orientativ PR BI 2021-2027: