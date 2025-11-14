Motivele tăierii fondurilor UE pentru IMM: „Noi obiective, dedicate infrastructurilor de apărare și a celor cu utilizare duală, locuințelor accesibile și altor domenii”, în cadrul Programului Regional București-Ilfov

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro o serie de explicații privind motivele pentru care au fost tăiate anumite fonduri destinate firmelor mici și mijlocii (IMM) din Programul Regional, fiind invocată și stabilirea unor obiective noi, legate de infrastructurile de apărare și cu utilizare duală (militară și civilă).

Așa cum am semnalat recent pe StartupCafe, din Programul Regional București Ilfov 2021-2027 au fost anulate 3 linii de finanțare pentru IMM, de 24,5 milioane euro, iar o a patra, dedicată digitalizarii firmelor private, a fost diminuată cu 10 milioane EUR.

La solicitarea StartupCafe, ADR BI, care este autoritatea de management a Programului Regional București-Ilfov, a explicat motivele care au stat la baza acestei mișcări.

Vorbim despre apelurile 1.6 – Sprijin pentru atingerea unei intensități digitale ridicate în IMM , 1.10 – Sprijinirea antreprenoriatului prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri și 1.11 – Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară etc.

Acestea au fost anulate pentru a se putea finanța, din Programul Regional București-Ilfov, „noi obiective specifice, dedicate infrastructurilor de apărare și a celor cu utilizare duală (militară și civilă n.r.), locuințelor accesibile și altor domenii relevante”, potrivit ADRBI.

„Urmare a adoptării Regulamentului (UE) 2025/1914 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 septembrie 2025 de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/1058 și (UE) 2021/1056 privind măsuri specifice pentru abordarea provocărilor strategice în cadrul evaluării intermediare – prin care au fost introduse noi obiective specifice, dedicate infrastructurilor de apărare și a celor cu utilizare duală, locuințelor accesibile și altor domenii relevante – Autoritatea de Management a reanalizat propunerile făcute Comisiei Europene în luna martie și a decis să propună modificări suplimentare ale Programului, care au avut drept efect modificările menționate în calendarul apelurilor” - a explicat ADR București-Ilfov.

De asemenea, apelul 1.7 – Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM a fost diminuat de la 35 milioane EUR la 25 milioane EUR, la propunerea din luna martie 2025 a ADR București-Ilfov, aprobată de Comitetul de Monitorizare a programului.

„În ceea ce privește modificarea alocării pentru măsura 1.7, aceasta a fost decisă în propunerea de modificare din luna martie. În același timp, menționăm că alocările din program capătă la lansarea unui apel caracter indicativ, Autoritatea de Management putând lua măsuri pentru creșterea sau diminuarea bugetului alocat unui apel în funcție de rezultate” - a precizat ADR București-Ilfov.

Aceste mutări de fonduri în interiorul Programului Regional București Ilfov au fost efectuate în contextul în care „statele membre aveau obligația de a realiza o evaluare intermediară a programelor finanțate prin FEDR, FSE+, Fondul de Coeziune și FTJ până la data de 31 martie 2025”.

„Totodată, recomandările specifice de țară subliniază importanța acordării unei atenții sporite, în cadrul acestei evaluări, asigurării locuințelor sociale și a serviciilor sociale aferente, precum și valorificării oportunităților oferite de platforma Tehnologii strategice pentru Europa (STEP)” - a precizat ADR BI.

Programul Regional București Ilfov are o alocare totală de 1,46 miliarde EUR, din care 879,8 milioane EUR de la bugetul de stat și 586,58 milioane euro de la Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a UE.

Redăm integral explicațiile transmise de ADR București-Ilfov:

„Vă mulțumim pentru interesul exprimat față de implementarea Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 (PRBI) și pentru întrebările adresate, care ne-au semnalat necesitatea unor precizări privind calendarul de apeluri și de a publica un anunț în acest sens.

Calendarul apelurilor de proiecte din luna octombrie (Calendar estimativ lansare apeluri de proiecte pentru Programul Regional București-Ilfov 2021-2027_octombrie 2025 – Arhiva calendar apeluri) reflectă evoluția apelurilor în legătură cu modificarea de program aprobată în ședința Comitetului de Monitorizare a PRBI (CM) din 16 octombrie 2025.

Propunerea adresată Comisiei Europene de către Autoritatea de Management de modificare a Programului (versiunea 3.1 a Programului Regional București-Ilfov), împreună cu decizia de aprobare a acestei propuneri de către Comitetul de Monitorizare, pot fi accesate aici: https://regiobucuresti-ilfov.ro/decizii-cm-pr-bi-2021-2027. În momentul aprobării variantei modificate a PR BI 2021-2027, documentul va fi publicat pe site-ul www.regiobucuresti-ilfov.ro

Vă prezentăm în continuare elementele care au stat la baza modificărilor Programului Regional București-Ilfov.

În conformitate cu Art. 18/Regulamentul (UE) 1060/2021, statele membre aveau obligația de a realiza o evaluare intermediară a programelor finanțate prin FEDR, FSE+, Fondul de Coeziune și FTJ până la data de 31 martie 2025. Totodată, recomandările specifice de țară subliniază importanța acordării unei atenții sporite, în cadrul acestei evaluări, asigurării locuințelor sociale și a serviciilor sociale aferente, precum și valorificării oportunităților oferite de platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP). Având la bază analizele efectuate și propunerile din Raportul de evaluare intermediară al PR BI, elaborat în perioada ianuarie – martie 2025 (https://regiobucuresti-ilfov.ro/evaluare), AM PR BI a transmis Comisiei Europene, la data de 28 martie 2025, o propunere de modificare a Programului Regional București-Ilfov – versiunea 3.0. Versiunea respectivă de modificare a fost aprobată prin Decizia CM 36/27.03.2025 și o puteți regăsi aici: https://regiobucuresti-ilfov.ro/decizii-cm-pr-bi-2021-2027.

Ulterior, urmare a adoptării Regulamentului (UE) 2025/1914 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 septembrie 2025 de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/1058 și (UE) 2021/1056 privind măsuri specifice pentru abordarea provocărilor strategice în cadrul evaluării intermediare – prin care au fost introduse noi obiective specifice, dedicate infrastructurilor de apărare și a celor cu utilizare duală, locuințelor accesibile și altor domenii relevante – Autoritatea de Management a reanalizat propunerile făcute Comisiei Europene în luna martie și a decis să propună modificări suplimentare ale Programului, care au avut drept efect modificările menționate în calendarul apelurilor.

În ceea ce privește modificarea alocării pentru măsura 1.7, aceasta a fost decisă în propunerea de modificare din luna martie. În același timp, menționăm că alocările din program capătă la lansarea unui apel caracter indicativ, Autoritatea de Managament putând lua măsuri pentru creșterea sau diminuarea bugetului alocat unui apel în funcție de rezultate”.

