Elon Musk ar vrea să vândă un model de business prin noile Cybercab

Compania de mașini și robotică Tesla a lui Elon Musk se gândește să vândă către afaceri flote de robotaxiuri Cybercab și a publicat un formular de interes în acest sens, potrivit TechCrunch.

Tesla caută afaceri care vor să dețină flote de mașini fără șofer sau să furnizeze infrastructură pentru rețeaua sa de robotaxiuri, deși formularul nu confirmă că firma va vinde vehiculele autonome operatorilor terți.

Elon Musk a vorbit adesea, și de ani de zile, despre construirea unei flote masive de robotaxiuri cu costuri reduse. Dar în primele zile, acele vise se concentrau pe vehicule Tesla deținute personal.

Încă din 2016, Musk a vorbit public despre un viitor în care proprietarii de Tesla, echipați cu software de conducere autonomă, ar putea câștiga bani închiriindu-și vehiculele.

Acea viziune nu s-a materializat niciodată. În schimb, compania s-a concentrat pe testarea și acum pe operarea propriei flote de robotaxiuri, mai întâi cu vehicule Tesla Model Y și acum cu Cybercab.

Până acum, Tesla părea hotărâtă să-și păstreze afacerea de robotaxi internă. Acum, formularul de interes sugerează că firma vede potențial și profituri în extinderea și către companii terțe.

Compania solicită părților interesate să aleagă una dintre mai multe opțiuni posibile, inclusiv achiziția de flote de mașini autonome, hub-uri și infrastructură de mobilitate, colaborare la evenimente sau „altele”.

Cybercab, intrat în producție acum aproape jumătate de an

Tesla a început să fabrice modelele Cybercab, cu două uși și fără volan sau pedale, în luna aprilie a acestui an, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Acum doi ani, Musk a spus, la evenimentul de prezentare al Cybercab, că mașina va costa sub 30.000 dolari, iar încărcarea acesteia va fi inductivă, fără priză.

Miliardarul a mai declarat atunci că mașinile se vor folosi de inteligență artificială și camerele instalate la bord și că nu au nevoie de hardware suplimentar, față de ceea ce fac rivalii care produc robotaxiuri.

Tesla pare că a rămas în urma competitorilor chinezi de mașini electrice, compania BYD întrecând producătorul american la finele anului trecut. BYD a vândut 2.066.002 vehicule complet electrice până la finalul lunii noiembrie 2025, față de Tesla, care vânduse 1.217.902 de vehicule electrice până la sfârșitul lunii septembrie.

Pe piața de robotaxiuri, Uber tocmai a lansat primul serviciu de acest tip la nivel european, în Zagreb, Croația, și vrea să investească peste 10 miliarde de dolari pentru achiziţia a mii de mașini care circulă fără șofer, Waymo a strâns finanțare de 16 miliarde dolari pentru a-și dezvolta flota de mașini autonome în orașe noi la nivel internațional, iar Wayve, startup-ul britanic de inteligență artificială pentru mașini autonome, care îl are în echipa de conducere pe românul Silvius Rus, a închis o rundă de finanțare de 1,2 miliarde de dolari.