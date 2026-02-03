Robotaxiurile Waymo primesc finanțare de 16 miliarde dolari

Compania de robotaxiuri Waymo, deținută de Alphabet, compania mamă a Google, a strâns finanțare de 16 miliarde dolari pentru a-și dezvolta flota de mașini autonome în orașe noi la nivel internațional, inclusiv Londra și Tokyo, potrivit TechCrunch.

Noua rundă de finanțare este condusă de fondurile de investiții Dragoneer, DST Global și Sequoia Capital. Waymo a ajuns, astfel, la valoarea de 126 miliarde dolari, conform unui comunicat.

Waymo spune că fondurile vor fi folosite pentru a-și alimenta creșterea. Compania și-a asigurat recent călătorii către și de la Aeroportul Internațional San Francisco și și-a extins serviciul robotaxi în toată California de Nord și în mai multe zone metropolitane majore din SUA, inclusiv Los Angeles, Austin și Miami.

În anul 2023, Waymo a primit licența necesară pentru a putea opera robotaxiuri în California, lansând un serviciu limitat în San Francisco, extins mai apoi în Bay Area, Silicon Valley și în Los Angeles. În colaborare cu Uber, robotaxiurile Waymo au ajuns și în Austin și Atlanta anul trecut, iar 2026 a început cu extinderea serviciului în Miami.

Expansiunea geografică s-a tradus la 400.000 de curse oferite în fiecare săptămână în șase zone metropolitane majore din SUA. Compania a spus că numai în 2025 și-a triplat volumul anual la 15 milioane de curse, depășind până în prezent 20 milioane de curse.

Waymo a fost prima companie care a lansat un serviciu de transport la cerere prin aplicație, în sistem ride-hailing, cu mașini complet autonome. Pentru început, compania a testat serviciul Waymo One în Silicon Valley și Bay Area, până să se lanseze în Phoenix în 2016.

În proiectele sale, Waymo și-a integrat tehnologia de conducere auto fără șofer pe vehicule construite de producători ca Daimler, Nissan, Jaguar, Volvo.

Proiectul de tehnologii de conducere autonomă a fost inițiat în anul 2009, în cadrul X Lab, divizia Google de cercetare și dezvoltare. Compania în sine, cu actualul nume Waymo, a fost lansată mult mai târziu, în anul 2016. În prezent, compania de mașini fără șofer este condusă de Dmitri Dolgov și Tekedra Mawakana, care împart funcția de director general (CEO).