România finanțează un val de peste 4,4 GWh de baterii. Două programe de 650 milioane EUR s-au deschis azi pentru entități publice. Ce finanțare pot accesa firmele până pe 30 octombrie

România are în derulare programe de finanțare care ar trebui să ducă la instalarea a peste 4,4 GWh de capacități de stocare în baterii, potrivit datelor transmise StartupCafe.ro de Ministerul Energiei. Două noi apeluri, cu bugete cumulate de 650 milioane EUR, s-au deschis luni, 28 septembrie 2026, pentru entități publice, iar firmele mai au până pe 30 octombrie să depună proiecte într-o schemă separată de 150 milioane EUR pentru instalații autonome de stocare.

Cifra de peste 4,4 GWh rezultă din capacitățile estimate de Ministerul Energiei pentru patru programe aflate în diferite etape: un apel anterior, aflat deja în implementare, actuala schemă pentru baterii stand-alone destinată firmelor și cele două linii pentru entități publice deschise astăzi.

Valul de finanțări vine într-un moment în care piața românească a bateriilor atrage tot mai mulți investitori străini, iar business-ul începe să se extindă dincolo de simpla instalare a capacităților, către software, trading, agregare, optimizare și servicii de echilibrare.

Pentru mediul privat, oportunitatea imediată este programul pentru instalații autonome de stocare: companiile pot cere granturi de până la 15 milioane EUR, iar termenul pentru depunerea proiectelor este 30 octombrie 2026, ora 14:00.

Peste 4,4 GWh de baterii, prin patru programe

Portofoliul prezentat StartupCafe.ro de Ministerul Energiei cuprinde patru apeluri care finanțează exclusiv sau includ investiții în capacități de stocare.

Primul apel, lansat în noiembrie 2024 și închis în februarie 2025, a avut un buget de 150 milioane EUR. Proiectele sunt acum în implementare, iar Ministerul estimează că vor duce la instalarea a aproximativ 1.500 MWh de capacități de stocare.

A doua schemă este cea care interesează direct firmele în acest moment: programul de 150 milioane EUR pentru instalații autonome - stand-alone - de stocare în baterii. Ministerul estimează că proiectele selectate prin această linie vor genera circa 2.174 MWh de capacități noi.

StartupCafe.ro a prezentat anterior în detaliu schema de granturi de până la 15 milioane EUR pentru firmele care investesc în baterii stand-alone, inclusiv condițiile de eligibilitate și perioada de înscriere.

Alte două programe sunt destinate entităților publice și au fost deschise luni, 28 septembrie, la ora 10:00.

Unul are un buget de 150 milioane EUR pentru noi capacități de stocare a energiei produse din surse regenerabile. Ministerul estimează circa 385 MWh de capacitate de stocare prin această schemă.

Celălalt are un buget de 500 milioane EUR pentru noi capacități de producție fotovoltaică, împreună cu sisteme de stocare integrate pentru autoconsum. Și în acest caz, estimarea Ministerului este de aproximativ 385 MWh de stocare.

Adunate, estimările pentru cele patru programe ajung la aproximativ 4.444 MWh, adică peste 4,4 GWh.

Două programe de 650 milioane EUR s-au deschis azi

Cele două apeluri pentru entități publice au fost deschise luni, 28 septembrie, la ora 10:00.

Cererile pot fi depuse până la 20 noiembrie 2026, ora 23:59.

Beneficiarii direcți sunt entitățile publice, nu firmele. Pentru companii, însă, aceste investiții pot însemna o piață suplimentară pentru furnizorii de baterii și sisteme fotovoltaice, proiectare, EPC, instalații electrice, integrare, software și alte servicii necesare implementării proiectelor.

Firmele mai pot cere bani pentru baterii până pe 30 octombrie

Pentru companiile care vor să investească direct în capacități de stocare, apelul relevant este „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice”.

Programul are o alocare totală de 150 milioane EUR, iar cererile pot fi depuse în MySMIS2021 până la 30 octombrie 2026, ora 14:00.

Ajutorul de stat poate acoperi până la 100% din costurile eligibile, în limita a 69.000 EUR/MWh și a maximum 15 milioane EUR pentru o întreprindere.

O întreprindere poate depune unul sau mai multe proiecte.

Investiția trebuie să vizeze o instalație nouă și autonomă de stocare, conectată la rețeaua publică de transport sau distribuție.

Ce condiții trebuie să respecte proiectul

Instalația propusă trebuie să aibă o putere de minimum 1 MW.

Raportul dintre capacitatea de stocare exprimată în MWh și puterea instalată exprimată în MW trebuie să fie de minimum 2:1.

Schema finanțează baterii stand-alone, nu capacități integrate cu un loc de producere sau cu un loc de consum.

Un aspect important este că avizul tehnic de racordare (ATR) nu trebuie prezentat odată cu cererea de finanțare, dar devine obligatoriu până la prima cerere de plată.

Contextul racordării este important: StartupCafe.ro a arătat recent că România are proiecte de baterii de 65,3 GW cu avize tehnice de racordare, dar numai aproximativ 1 GW este efectiv operațional.

Diferența dintre proiectele „de pe hârtie” și capacitatea efectiv conectată arată de ce accesul la rețea rămâne una dintre variabilele esențiale pentru investitori.

150 milioane EUR pentru o țintă de 2,174 GWh

Ministerul Energiei estimează că apelul destinat firmelor va conduce la instalarea a circa 2.174 MWh de capacități noi de stocare.

Ținta reprezintă aproape jumătate din cei peste 4,4 GWh estimați prin cele patru programe prezentate StartupCafe.ro.

În paralel, dezvoltarea bateriilor creează și alte modele de business. StartupCafe.ro a scris despre apariția unor platforme software care optimizează automat momentul în care energia stocată este cumpărată și vândută, semn că piața se extinde către servicii de optimizare, trading și echilibrare.

Pentru firmele care analizează intrarea pe piața stocării sau extinderea unui portofoliu existent, fereastra de aplicare este însă deja deschisă: termenul final este 30 octombrie 2026, ora 14:00.

De unde vin banii

Cele patru programe prezentate de Minister sunt finanțate din Fondul pentru Modernizare, unul dintre principalele instrumente europene utilizate de România pentru investițiile în tranziția energetică.

Pentru întreaga perioadă 2021-2030, României i-au fost alocate 191,7 milioane de certificate de emisii, care, la prețul mediu de 75 EUR/certificat utilizat de Banca Europeană de Investiții pentru estimări, ar reprezenta aproximativ 14,38 miliarde EUR. Ministerul precizează însă că valoarea este estimativă.

Până în prezent, România a obținut confirmarea sau recomandarea la finanțare pentru 61 de investiții cu o valoare totală de aproximativ 11,96 miliarde EUR, dintre care circa 7,41 miliarde EUR au fost deja solicitate și aprobate la plată.