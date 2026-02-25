Startup-ul Wayve, cu românul Silvius Rus în conducere, atrage 1,2 miliarde de dolari și accelerează intrarea pe piața globală a autonomiei auto

Wayve, companiabritanică de inteligență artificială care îl are în echipa de conducere pe românul Silvius Rus, a intrat într-o nouă etapă decisivă după ce a închis o rundă de finanțare de 1,2 miliarde de dolari. Compania este evaluată astfel la 8,6 miliarde și accelerează trecerea de la cercetare la implementare comercială globală. Runda Seria D, susținută de investitori majori precum Microsoft, NVIDIA, Uber, Eclipse, Balderton, SoftBank Vision Fund 2, dar și de producători auto ca Mercedes-Benz, Nissan și Stellantis, confirmă maturitatea tehnologică a startup-ului și pregătește extinderea la scară mare.

Wayve, compania britanică de inteligență artificială cu rădăcini puternice în Europa și cu românul Silvius Rus în echipa de conducere, marchează o nouă etapă majoră în cursa globală pentru condusul autonom. Startup-u a fost evaluat recent la 8,6 miliarde de dolari, după o rundă de finanțare de 1,2 miliarde.

Noua generație Nissan Propilot, alimentată de Wayve AI

Nissan și Wayve au semnat acorduri definitive pentru integrarea platformei Wayve AI în seria ProPILOT de generație următoare, care va fi implementată pe o gamă largă de vehicule Nissan produse în serie. Primul model echipat va fi lansat în Japonia în anul fiscal 2027, urmat de o extindere globală.

Noua versiune ProPILOT va combina:

Software-ul de inteligență artificială end-to-end al Wayve

• Arhitectura avansată ADAS a Nissan

• O configurație complexă de senzori (camere, radar, LiDAR)

• Capabilități avansate de condus punct-la-punct în mediul urban și pe autostradă



Prototipul prezentat de Nissan în 2025, bazat pe „Wayve AI Driver” și tehnologia „Ground Truth Perception”, a demonstrat manevre fluide și sigure în trafic complex, fără ajustări locale, marcând o evoluție radicală față de versiunile anterioare ProPILOT lansate în 2016 și 2019.

Ce spun liderii companiilor implicate

Silvius Rus a comentat acest acord pe contul său de LinkeIn:

„Nissan a analizat întreaga industrie și a ales tehnologia Embodied AI a Wayve. Acordul confirmă maturitatea soluției noastre. Wayve Driver funcționează astăzi pe multiple vehicule, cu diferite ECU-uri și senzori, în medii urbane și pe autostradă, în regiuni variate.”



Ivan Espinosa, CEO Nissan:

„Combinăm expertiza noastră în condus autonom cu tehnologia Wayve AI pentru a stabili un nou standard global. ProPILOT de generație următoare va aduce o experiență de condus mai sigură, mai intuitivă și mai confortabilă.”

Alex Kendall, CEO Wayve:

„Nissan este primul producător auto care implementează la scară mare AI-ul Wayve în vehicule de serie. Împreună, accelerăm drumul către o mobilitate autonomă accesibilă și sigură.”

Wayve, susținută de giganți globali din industria auto

Investiția de 1,2 miliarde de dolari din Seria D, anunțată recent, susține trecerea Wayve de la cercetare la implementare comercială globală. Printre investitori se numără Microsoft, NVIDIA, Uber, Eclipse, Balderton, SoftBank Vision Fund 2, alături de mari producători auto precum Mercedes-Benz, Nissan și Stellantis.

Satya Nadella, Microsoft:

„Wayve împinge frontierele AI-ului încorporat pentru condus autonom, iar Azure susține scalabilitatea necesară implementării globale.”

Antrenare globală și scalare rapidă

Wayve utilizează un model de bază antrenat pe date din peste 70 de țări și sute de platforme auto, devenind primul dezvoltator de vehicule autonome care a demonstrat tehnologie zero-shot în peste 500 de orașe, fără ajustări locale ale modelului. Acesta este elementul central care permite scalarea pe producția de masă.

Parteneriatul cu Uber - Robotaxiuri din 2026

Uber a participat la rundă și alocă capital suplimentar pentru lansarea comercială a robotaxiurilor Wayve. Cele două companii vor debuta primele servicii în Londra în 2026, cu planuri de extindere în peste 10 orașe la nivel global.

Dara Khosrowshahi, CEO Uber:

„Wayve este proiectat pentru scalabilitate și siguranță. Vom extinde robotaxiurile pe multiple piețe și cu mai mulți producători auto.”

Un moment de referință pentru inovatorii europeni

Wayve, fondată în Cambridge, a devenit un lider global în AI adaptată pentru condus autonom, demonstrând că Europa poate genera tehnologii de impact mondial.

Silvius Rus, alături de echipa condusă de Alex Kendall, joacă un rol cheie în această transformare.

În următorii ani, milioane de vehicule Nissan și flote ride-hailing din rețeaua Uber ar putea funcționa cu tehnologia Wayve, marcând trecerea reală a autonomiei avansate de la experimente tehnologice la produs de masă.

Wayve Technologies Ltd este o companie britanică de inteligență artificială fondată la Cambridge, specializată în dezvoltarea de software end‑to‑end pentru condus autonom. Tehnologia sa „embodied AI” permite vehiculelor să învețe și să se adapteze în timp real, fără hărți HD sau configurări specifice fiecărui oraș. Wayve lucrează cu giganți auto precum Nissan, Mercedes și Stellantis și pregătește lansări comerciale la scară largă, inclusiv flote de robotaxiuri operate de Uber.



