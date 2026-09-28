Americanii de la US Ballistic vor produce muniție NATO de 155 mm în România. Investiții de 25 de milioane de dolari și 150 de angajați la Sadu

Compania americană US Ballistic va produce muniție NATO de calibru 155 mm pe platforma Sadu II din Bumbești-Jiu, județul Gorj. Proiectul prevede investiții de 25 de milioane de dolari în infrastructură în următorii cinci ani și angajarea a 150 de persoane în primii doi ani, potrivit informațiilor anunțate de autorități.

Contractul pentru platforma industrială a fost semnat la Târgu Jiu, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță. Numărul angajaților ar urma să crească etapizat în următorii patru ani, iar proiectul include și investiții în magazii, drumuri și utilități, precum și transfer de tehnologie.

„Compania americană USBL va produce aici muniția NATO de 155 mm”, a transmis Miruță.

25 de milioane de dolari pentru infrastructura de la Sadu II

Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că US Ballistic va investi 25 de milioane de dolari în primii cinci ani în infrastructura platformei. Separat, sunt prevăzute „alte zeci de milioane de dolari” pentru tehnologie și echipamente.

Investițiile realizate în infrastructură vor rămâne în proprietatea Uzinei Mecanice Sadu la finalul contractului.

Platforma Sadu II are aproximativ 550.000 de metri pătrați și, potrivit ministrului Economiei, nu mai găzduia activitate industrială de aproape 20 de ani. Uzina Mecanică Sadu suporta până acum costuri de aproximativ 500.000 de euro anual cu taxele, impozitele și paza.

Contractul este unul de închiriere, iar platforma rămâne în proprietatea statului român.

Potrivit lui Darău, chiria pornește de la aproximativ 1,3 milioane de euro pe an, este plătită în avans și va fi indexată anual cu inflația. Costurile cu taxele, impozitele și paza vor fi preluate de chiriaș.

Radu Miruță estimează că Uzina Mecanică Sadu va încasa aproximativ 20 de milioane de euro din chirie în următorii zece ani.

150 de angajați în primii doi ani

Noua capacitate de producție ar urma să aibă 150 de angajați în primii doi ani, iar numărul acestora să crească etapizat în următorii patru ani.

Discuțiile cu investitorul american au început înainte de semnarea contractului. În august 2026, autoritățile anunțau începerea negocierilor directe cu US Ballistic pentru dezvoltarea unei capacități de producție la Sadu II. La acel moment se vorbea deja despre aproximativ 150 de noi angajați într-o primă etapă.

Tot atunci, Ministerul Apărării anunța că, pe lângă contractele în valoare de 10,7 milioane de lei existente pentru Uzina Mecanică Sadu, solicitase un nou contract de 27 de milioane de lei pentru producția de muniție destinată MApN.

Cine este US Ballistic

US Ballistic Laboratories are sediul în Cody, statul american Wyoming, și activează în zona munițiilor pentru artilerie, blindate și drone. Compania își prezintă activitatea ca fiind orientată spre producția de muniții pentru SUA și aliații săi.

Firma dezvoltă astfel în România o capacitate dedicată muniției de 155 mm, unul dintre calibrele standard folosite de artileria NATO.

Muniția de 155 mm, parte din noile investiții în industria de apărare

Investiția de la Sadu apare într-un moment în care producția de muniție de artilerie de 155 mm este extinsă în Europa, pe fondul creșterii cererii pentru refacerea stocurilor și pentru consolidarea capacităților industriale din industria de apărare.

România dezvoltă în paralel și capacități pentru sisteme de artilerie de același calibru, după contractarea obuzierelor autopropulsate K9 de 155 mm de la grupul sud-coreean Hanwha Aerospace.

Prin proiectul US Ballistic, la Sadu II urmează să fie adăugată o nouă capacitate locală de producție de muniție de 155 mm, pe o platformă industrială care nu mai fusese utilizată pentru producție de aproape două decenii.