Investitorii se înghesuie pe piața românească a bateriilor. După bulgari, austrieci și spanioli, vin și finlandezii. Cine face bani din noul ecosistem energetic

Piața românească a bateriilor atrage tot mai multe companii străine, iar business-ul nu se mai oprește la construirea capacităților de stocare. În jurul lor apar firme care finanțează proiecte, le dezvoltă, optimizează digital bateriile, tranzacționează energia și oferă acces la piețele de echilibrare.

Cei mai recenți intrați sunt finlandezii de la Capalo AI, companie specializată în optimizarea și tranzacționarea energiei din baterii și active hibride. Firma și-a anunțat oficial intrarea în România în septembrie 2026, după înregistrarea ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea la Transelectrica și obținerea licenței de furnizare.

Finlandezii spun că proiectele BESS aflate în dezvoltare în România au depășit 9 GW și vor să atragă o parte din această capacitate către serviciile lor de optimizare, trading și acces la piață.

Bulgarii și austriecii au intrat deja pe piața optimizării

Capalo nu este primul jucător străin care vede o oportunitate în digitalizarea bateriilor românești.

StartupCafe.ro a scris în iunie despre intrarea în România a startupului bulgar ADEX Energy, care folosește date în timp real, inteligență artificială și automatizare pentru producția, stocarea și tranzacționarea energiei.

Platforma companiei acoperă inclusiv prognoza, controlul bateriilor, tradingul și agregarea mai multor active energetice.

Tot în iunie, compania românească Alive Capital și austriecii de la enspired au anunțat un serviciu prin care algoritmii decid în timp real cum este tranzacționată energia unei baterii pe mai multe piețe. StartupCafe.ro a scris atunci despre platforma AI care decide automat când energia este cumpărată, vândută sau păstrată.

Capalo intră acum în aceeași zonă de servicii cu valoare adăugată: optimizare multi-market, trading și acces la piețele de energie pentru proprietarii de sisteme de stocare.

Spaniolii au intrat în proiecte locale de stocare

Pe piață nu intră doar companii de software și trading.

Grupul spaniol Umbrella Global Energy, activ în energie solară, stocare și management energetic, a intrat și în proiecte românești de baterii.

Datele analizate de StartupCafe.ro arată că, în cel puțin trei companii locale dedicate stocării energiei, Core Power Center apare în acționariat încă din martie 2024, iar Dumitru Costinean era administrator de la început.

În decembrie 2024, compania controlată de grupul spaniol intră în cele trei vehicule și ajunge la câte 65% din capital, în timp ce Core Power Center păstrează 35%.

În structură apare și Sergiu Mândru, profesionist din zona finanțărilor și tranzacțiilor în energie. El deține 15% dintr-unul dintre vehiculele locale asociate grupului spaniol, alături de Umbrella Global Energy, care deține 85%.

Aceiași Dumitru Costinean și Sergiu Mândru apar și în istoricul societății locale ajunse ulterior sub controlul finlandezilor de la Capalo AI.

Cazul arată și dezvoltarea unei piețe locale de servicii în jurul investițiilor energetice: dezvoltatori de proiecte, consultanți, finanțiști și oameni care pun în legătură activele locale cu investitori și operatori internaționali.

România vinde ieftin ziua și poate cumpăra mult mai scump seara

Interesul pentru baterii apare pe fondul unui dezechilibru deja vizibil în sistemul energetic.

România produce tot mai multă energie fotovoltaică în orele de prânz, când oferta mare împinge prețurile în jos. Fără suficiente capacități de stocare, o parte din surplus pleacă la export. Seara, când producția solară scade și consumul rămâne ridicat, România poate ajunge să importe energie la prețuri mult mai mari.

StartupCafe.ro a arătat recent cum România ajunge, în anumite intervale, să exporte energie ieftină ziua și să importe mult mai scump în orele de vârf de seară.

Într-un exemplu analizat pentru aprilie 2026, energia exportată avea un preț mediu de circa 50 EUR/MWh, în timp ce în orele de vârf de seară prețurile de import au urcat până la aproximativ 250 EUR/MWh.

Bateriile permit stocarea unei părți din energia produsă în orele ieftine și folosirea sau vânzarea ei ulterior, când cererea și prețurile sunt mai mari.

65 GW de proiecte pe hârtie, circa 1 GW în funcțiune

Dimensiunea pieței potențiale este mult mai mare decât cea a capacităților instalate efectiv.

Potrivit datelor ANRE analizate de StartupCafe.ro, la 1 august 2026 existau 822 de proiecte de stocare cu ATR-uri valabile, însumând 65,3 GW, dar numai 989 MW erau efectiv operaționali.

Din totalul proiectelor cu ATR, aproximativ 25 GW aveau contracte de racordare, 12,15 GW aveau autorizații de construire, iar numai 3,38 GW ajunseseră la autorizația de înființare emisă de ANRE.

În piață există și problema proiectelor care rămân mult timp doar pe hârtie. ANRE a vorbit despre fenomenul „ATR-urilor fantomă”, proiecte care ocupă poziții în procesul de racordare fără să avanseze spre construcție.

La aceasta se adaugă limita fizică a rețelei. Capacitatea disponibilă diferă de la o zonă la alta, iar pentru proiectele mari din 2026 a fost introdus un mecanism nou de alocare a capacității atunci când cererea de racordare depășește posibilitățile rețelei.

Se deschid și bani noi pentru baterii

În paralel cu investițiile private, au apărut și noi linii de finanțare pentru stocare.

Între 1 septembrie și 30 octombrie 2026, firmele pot depune proiecte în schema finanțată prin Fondul pentru Modernizare pentru instalații autonome de stocare. Programul are un buget de 150 milioane EUR, iar granturile pot ajunge până la 15 milioane EUR pentru o întreprindere.

Pentru prosumatori a fost aprobat și programul Casa Verde Baterii 2026, cu un buget de 400 milioane lei pentru instalarea de sisteme de stocare la gospodăriile care au deja panouri fotovoltaice.

Capitalul privat vine în paralel. StartupCafe.ro a identificat recent fonduri și platforme de investiții care urmăresc cel puțin 1,2 miliarde EUR pentru energie și infrastructură, inclusiv proiecte de stocare din România și regiune.

În jurul producției de energie regenerabilă se conturează astfel mai multe categorii de business: dezvoltarea și finanțarea proiectelor, stocarea, software-ul de management energetic, agregarea, prognoza, tradingul, echilibrarea și accesul la piață.

Finlandezii de la Capalo AI sunt cel mai recent jucător intrat într-o piață care începe să se extindă dincolo de simpla producție de electricitate.