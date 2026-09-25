Date personale, inclusiv CNP-uri și adrese, publicate pe noua platformă a Guvernului cu informații despre companiile de stat

CNP-uri, numere de telefon și adrese ale unor persoane au putut fi consultate în documente publicate pe noua platformă guvernanta.gov.ro, lansată de Guvern cu doar o zi în urmă pentru centralizarea informațiilor despre conducerile companiilor de stat. Guvernul spune că a început verificarea documentelor și că restricționează accesul la cele în cazul cărora este necesar.

Situația a fost semnalată vineri de Adevărul, care arată că în unele dintre documentele disponibile pe platformă apăreau date cu caracter personal ale unor persoane din conducerea unor instituții.

Guvernul a transmis că documentele respective provin din surse publice, unele fiind deja disponibile pe alte site-uri, sau au fost transmise de companiile vizate.

„Am luat act de situația semnalată și a fost dispusă imediat o nouă verificare a documentelor publicate pe platformă. Documentele provin din surse publice, unele dintre ele fiind deja publicate pe site-uri, sau au fost transmise de companiile vizate”, a transmis Executivul, potrivit sursei citate.

Accesul la unele documente, restricționat temporar

Pe durata verificărilor, Guvernul spune că accesul public la documentele în cazul cărora este necesar va fi restricționat.

Executivul verifică din nou și procesul prin care documentele au fost preluate și publicate, pentru a se asigura că sunt respectate regulile privind protecția datelor personale. Deocamdată, Guvernul nu a precizat câte documente conțin astfel de informații.

Platforma fusese lansată cu o zi înainte

Platforma guvernanta.gov.ro a fost lansată joi, 24 septembrie 2026, ca proiect de transparentizare a companiilor controlate de stat.

Aceasta centralizează informații despre 121 de companii active ale statului și despre persoanele care ocupă funcții de conducere. La lansare erau disponibile peste 1.350 de documente publice, inclusiv CV-uri și documente referitoare la membrii consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directoratelor.

Platforma permite inclusiv consultarea veniturilor declarate pentru funcțiile de conducere și identificarea persoanelor care cumulează mai multe poziții. Datele sunt publicate, potrivit site-ului, în baza obligațiilor de transparență prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Guvernul a anunțat că va comunica informații suplimentare după finalizarea verificărilor.