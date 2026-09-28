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Salariu de 500.000 dolari pe an pentru un inginer. OpenAI (ChatGPT) face angajări

Logoul OpenAI pe telefon
Sursă: © Boumenjapet | Dreamstime.com
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OpenAI (ChatGPT) oferă până la jumătate de milion de dolari anual în salarii de bază inginerilor care intră pe posturile sale de robotică, potrivit Business Insider.

Compania are 27 de locuri de muncă în robotică listate pe pagina sa de cariere, în creștere față de 11 în mai 2026, ce acoperă hardware, software, colectare de date și prototipare, conform datelor analizate de sursa citată.

Salariile de bază anunțate public variază de la 177.000 de dolari la jumătate de milion de dolari pe an, înainte de capitaluri proprii.

Firma de inteligență artificială încearcă să dezvolte partea de robotică, angajând pentru a proiecta și construi hardware, pentru a colecta datele necesare pentru a instrui roboții și pentru a-i testa, nu doar pentru a dezvolta software care îi controlează.

Cel mai bine plătit job este pentru un inginer de machine-learning, care lucrează la sisteme de date distribuite, infrastructură pentru procesarea și mutarea unor cantități mari de date de instruire în robotică pe computere, cu un salariu de bază de 500.000 dolari anual.

OpenAI a dezvoltat, în ultimul an, hardware de inteligență artificială, cum ar fi primul procesor proiectat intern în colaborare cu Broadcom sau centrul de comandă pentru soluția de codare cu AI Codex, Codex Micro.

Recent, compania a lansat modelele AI mai ieftine GPT-6 Sol și GPT-6 Luna, primele după ce CEO-ul Sam Altman și-a susținut „rivalul” din spațiul inteligenței artificiale, Dario Amodei, directorul general Anthropic, în apelul la o încetinire a dezvoltării sistemelor AI avansate, pe fondul intensificării dezbaterilor privind siguranţa tehnologiei.

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