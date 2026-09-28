Doar un sfert din consumatorii români zic că au o situație financiară confortabilă (studiu)

Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, adică își pot plăti toate facturile lunare și le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative și cheltuieli pentru sănătate și wellness, comparativ cu o treime dintre consumatorii din Europa Centrală și de Est și aproape jumătate (48%) dintre consumatorii globali, potrivit unui studiu transmis, luni, StartupCafe.ro.

România se îndepărtează de tendința înregistrată în restul regiunii și la nivel global, arată datele din studiul global PwC Voice of the Consumer 2026.

În ultimul an, ponderea românilor care au siguranță financiară a scăzut cu 2,5 puncte procentuale, comparativ cu creșteri de 5,4 puncte procentuale în CEE și 2 puncte procentuale la nivel global. În același timp, aproximativ un român din nouă (10,8%) spune că familia sa întâmpină dificultăți în plata facturilor lunare, față de aproximativ unul din paisprezece în 2025.

„Consumatorii resimt direct perioada de ajustare economică prin care trece România. Creșterile de taxe, inflația ridicată și faptul că veniturile nu au ținut pasul cu prețurile au redus puterea de cumpărare. Scăderea vânzărilor din retail arată că această presiune determină un comportament de consum mai prudent. România este într-o situație diferită de cea a regiunii și a pieței globale, unde încrederea financiară a consumatorilor a început să se îmbunătățească”, spune Ana Maria Iordache, Leader Consumer Markets, PwC România.

Salariul mediu net, ajustat cu inflația, era cu 6,3% mai mic în iunie 2026 decât în aceeași lună a anului anterior, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioadă a lui 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Preocuparea pentru sănătate influențează obiceiurile de consum ale românilor

Când vine vorba despre obiceiuri de consum, 60% dintre consumatorii români spun că intenționează să consume mai multe fructe și legume proaspete în următoarele 12 luni, 40% își propun să cumpere mai multe vitamine, suplimente și minerale, iar 35% plănuiesc să consume mai multe produse lactate, procentele fiind mai mari decât la nivel regional și apropiate de media globală.

De asemenea, mai mult de jumătate (53%) dintre consumatorii locali vor să consume mai puține produse procesate sau cu conținut ridicat de zahăr, iar 41% vor să-și reducă consumul de băuturi alcoolice, procentele fiind mai mari decât la nivel regional și global.

„Românii nu renunță la ideea de a avea o viață mai sănătoasă, dar își ajustează alegerile la bugetul disponibil. Cumpără în continuare alimente proaspete, suplimente și produse de wellness, însă sunt mai atenți la preț și la utilitatea concretă a produselor. Pentru companii, valoarea nu mai înseamnă doar un preț mic. Înseamnă și informații clare, transparență și încredere”, afirmă Ana Maria Iordache.

Românii sunt, de asemenea, mai preocupați decât consumatorii din alte piețe de siguranța alimentelor, inclusiv de utilizarea pesticidelor (62%), de produsele ultraprocesate (60%) și de trasabilitatea alimentelor (52%). Principala îngrijorare rămâne însă costul serviciilor medicale, menționată de 69% dintre respondenții locali, față de 64% la nivel regional și 54% la nivel global.

Datele au fost colectate în perioada februarie–martie 2026, pe baza a 21.808 de răspunsuri din 27 de țări. Eșantionul pentru Europa Centrală și de Est include 2.419 de respondenți din Polonia, România, Ungaria și Ucraina. România este reprezentată de 707 respondenți.