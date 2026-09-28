Familia lui Cristi Borcea pregătește un nou proiect imobiliar în București: investiție de 20 milioane euro și până la 200 de apartamente

Familia lui Cristian Borcea continuă parteneriatul imobiliar cu familia Ion, proprietara grupului Start Priority Holding, și pregătește un nou proiect rezidențial în București, cu o investiție estimată la circa 20 de milioane de euro. Ansamblul ar urma să cuprindă între 150 și 200 de apartamente premium.

Cele două familii au cumpărat recent un teren de aproximativ 6.000 de metri pătrați pe strada Petricani 98-100, în Sectorul 2, la limita Bucureștiului cu județul Ilfov, scrie Profit.ro. Terenul a fost evaluat la circa 1,9 milioane de euro.

Până la 200 de apartamente premium

Proiectul se află în etapa de optimizare și autorizare, iar dezvoltatorii speră să înceapă construcția în 2027.

Potrivit actualilor indicatori urbanistici, pe teren ar putea fi construite aproximativ 150-200 de apartamente. Viitorul ansamblu ar urma să fie poziționat în segmentul premium și să folosească soluții similare proiectului Doi Cocoși Residence, inclusiv fațade ventilate.

Investiția este estimată la aproximativ 20 de milioane de euro, potrivit lui Cornel Ion, proprietarul Start Priority Holding. Acesta a declarat pentru Profit.ro că, dacă noul proiect va evolua conform planului, parteneriatul cu familia Borcea ar putea continua și în alte dezvoltări imobiliare.

Parteneriatul Borcea-Ion continuă după Doi Cocoși Residence

Start Priority Holding s-a asociat la finalul anului 2024 cu Elena Borcea, mama lui Cristian Borcea, pentru dezvoltarea Doi Cocoși Residence, proiect ridicat pe amplasamentul fostului restaurant Doi Cocoși din zona Sisești, Sectorul 1. Firma este administrată de Patrik Borcea, fiul lui Cristian Borcea.

Noul teren de pe strada Petricani se află într-o zonă în care au intrat în ultimii ani numeroși investitori imobiliari, pe fondul dezvoltării puternice a axei Pipera – Barbu Văcărescu – Dimitrie Pompeiu.

Printre dezvoltatorii și investitorii cu proiecte în zonă se numără One United Properties, Forte Partners, Prime Kapital, Hagag, London Partners și Eden Capital.

Familia Ion este implicată de mai mulți ani în piața rezidențială din București, participând la dezvoltarea a circa 10.000 de apartamente, în special în Sectorul 6. Grupul are și investiții în industria hotelieră.

Familia Borcea este implicată, separat, și în alte proiecte și tranzacții imobiliare, inclusiv în București și Constanța.