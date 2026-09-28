O platformă românească de imobiliare a cumpărat o clădire de birouri în București de la proprietarii irlandezi

Global Vision, platformă românească de investiții și dezvoltare imobiliară, a cumpărat un complex de birouri cu o suprafață construită de aproximativ 10.000 de metri pătrați, situat în zona Charles de Gaulle - Dorobanți din București, de la un grup de investitori irlandezi. Tranzacția a fost semnată în urmă cu șase luni și a fost finalizată recent.

Complexul, dezvoltat în perioada 2001-2004 și considerat printre primele proiecte moderne de birouri din sticlă și oțel construite în centrul Capitalei, este fostul sediu Alpha Bank din Calea Dorobanți. Prin această achiziție, Global Vision își extinde portofoliul de birouri din București.

Proprietatea a fost cumpărată de la un grup de investitori irlandezi, iar procesul de achiziție a fost asistat, de partea Global Vision, de Reff & Asociații | Deloitte Legal și Deloitte România.

Ce vrea să facă Global Vision cu proprietatea

Global Vision anunțase anterior că intenționează să repoziționeze proprietatea și să o transforme într-un proiect cu funcțiuni mixte.

Achiziția se înscrie în strategia companiei de a cumpăra și readuce în circuitul comercial active imobiliare situate în zone centrale sau cu potențial ridicat.

„Această achiziție ilustrează abordarea strategică a Global Vision în materie de investiții, similară proiectelor noastre anterioare, Brătianu Business Center și Corner Office Building, care vizează reintegrarea unor active situate în locații strategice în peisajul comercial al orașului”, a declarat Sorin Preda, fondator și CEO Global Vision.

Acesta spune că amplasarea și dimensiunea proprietății oferă companiei posibilitatea de a crește valoarea activului și de a-l repoziționa pe piața de birouri din București.

Negocierile au durat un an

Procesul de achiziție a inclus etapa de due diligence, negocierea documentației și finalizarea tranzacției. Reff & Asociații | Deloitte Legal a acordat asistență juridică, iar Deloitte România a furnizat consultanță financiară și fiscală.

Negocierile s-au derulat pe parcursul unui an, potrivit Irinei Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal.

„Implicarea în această tranzacție, care are ca obiect o clădire fanion pentru piața de birouri din București, are o semnificație aparte și pentru că, asistând un antreprenor român, contribuim la consolidarea capitalului autohton pe piața de birouri din România. Negocierea s-a derulat pe parcursul unui an și a implicat numeroase provocări”, a declarat aceasta.

Global Vision este o platformă de investiții și dezvoltare imobiliară cu sediul în România și are peste 20 de ani de activitate. Compania investește și dezvoltă proiecte imobiliare și administrează active din mai multe segmente ale pieței.