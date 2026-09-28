Joburi în IT: O firmă olandeză și-a deschis sediu la Iași și face angajări

Compania olandeză de consultanţă IT şi inginerie tehnologică Itility a dechis un sediu la Iaşi şi anunţă că îşi propune să ajungă la o sută de angajaţi în domeniul ingineriei software şi cloud, relatează, luni, News.ro.

Itility are sediul central în Olanda şi birouri în România, iar sediul deschis la Iaşi în Palas Campus este primul din România.

Reprezentanţii Itility afirmă că sprijină companii din întreaga lume în procesele de transformare digitală, modernizare a infrastructurii IT şi implementarea soluţiilor de inteligenţă artificială, compania având expertiză şi în domenii precum industria semiconductorilor şi producţie.

„Înfiinţarea Itility România este un pas logic în expansiunea noastră globală. Prezenţa noastră în această regiune orientată spre tehnologie ne consolidează capacitatea de a deservi clienţii globali printr-un model de livrare «best-fit»: aducem împreună echipe din diferite locaţii şi livrăm la cel mai competitiv nivel de cost”, a declarat Peter Schepers, CEO, Itility Group.

Până la finalul anului, compania anunţă că îşi va dezvolta echipa, fiind în prezent într-un proces activ de recrutare. Sunt disponibile poziţii pentru specialişti în inginerie software şi cloud, inclusiv roluri precum DevOps Engineer şi Full Stack .NET Engineer.

Compania olandeză susţine că vrea să ajungă la o sută de angajaţi şi are un plan de recrutare accelerată.