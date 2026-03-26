Uber lansează primul serviciu de taxi cu mașini fără șofer la nivel european

Uber Technologies, Inc. anunță lansarea primului serviciu comercial de robotaxi din Europa, într-un parteneriat cu Pony.ai și Verne. Proiectul va începe în Zagreb, unde testele în trafic real sunt deja în desfășurare, inclusiv validarea tehnologiei în condiții urbane, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cele trei companii vor colabora astfel: Pony.ai furnizează tehnologia de conducere autonomă (sistemul Gen-7), Verne va deține și opera flota, iar Uber va integra serviciul în aplicația sa globală. Robotaxiurile - bazate pe modelul Arcfox Alpha T5 - vor putea fi comandate direct din aplicație, similar curselor actuale.

Planul este extinderea în alte orașe europene și pe alte piețe, cu obiectivul de a ajunge la o flotă de mii de vehicule autonome în următorii ani. În paralel, Verne va coordona obținerea aprobărilor de reglementare la nivel european.

Europa trece de la teste la servicii reale de robotaxi

Pentru Uber Technologies, Inc., acest parteneriat marchează o schimbare de strategie: compania nu mai dezvoltă intern tehnologia autonomă, ci devine platformă de integrare pentru soluții dezvoltate de parteneri, după ce și-a vândut divizia proprie de self-driving în 2020.

Alegerea Zagrebului ca punct de lansare reflectă avantajele Europei Centrale și de Est: un cadru de reglementare mai flexibil, costuri mai reduse și orașe suficient de complexe pentru testare și scalare.

Companiile susțin că mobilitatea autonomă este pregătită să treacă din faza experimentală în servicii comerciale, după ce Pony.ai a atins deja praguri de rentabilitate în orașe din China precum Guangzhou și Shenzhen.

Context România: proteste ale șoferilor și disputa privind „rata de acceptare”

În ultimii ani, șoferii-parteneri ai platformelor de ride-hailing precum Uber Technologies, Inc. și Bolt au semnalat în repetate rânduri nemulțumiri legate de condițiile de lucru.

Au existat inclusiv scrisori de protest și solicitări publice din partea șoferilor, care au reclamat modul de funcționare al aplicațiilor și impactul asupra veniturilor.

Unul dintre cele mai contestate criterii este „rata de acceptare”, indicator folosit de platforme pentru a evalua cât de des șoferii acceptă cursele primite.

Șoferii susțin că acest sistem:

îi poate dezavantaja în algoritm dacă refuză curse considerate neprofitabile

pune presiune pentru acceptarea unui număr mai mare de comenzi, indiferent de condiții

reduce transparența și controlul asupra veniturilor

Platformele, pe de altă parte, argumentează că aceste mecanisme sunt necesare pentru a asigura timpi de așteptare reduși și o experiență constantă pentru utilizatori.

În acest context, dezvoltarea robotaxiurilor ar putea schimba radical echilibrul actual, diminuând dependența platformelor de șoferii umani.