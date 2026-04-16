Uber vrea să cumpere mii de mașini care nu necesită șofer

Masina autonoma testata de Uber in SUA Sursă: © Andreistanescu | Dreamstime.com

Compania americană de transport în sistem ridesharing Uber s-a angajat să investească peste 10 miliarde de dolari pentru achiziţia a mii de mașini care circulă fără șofer, precum şi pentru finanțarea unor firme ce dezvoltă tehnologia vehiculelor autonome, relatează Financial Times, citat de News.ro

Astfel, Uber plănuiește să renunțe parţial la modelul său tradiţional de platformă „gig economy”, pentru a evita să fie depăşită de apariţia robotaxiurilor. 

Uber nu a răspuns pe moment solicitărilor de comentarii din partea agenției de știri Reuters. 

Potrivit publicaţiei britanice, Uber încearcă să se poziţioneze ca o platformă care conectează mai mulţi operatori de robotaxiuri şi a încheiat parteneriate cu numeroşi jucători din industria vehiculelor autonome, inclusiv Baidu, Rivian şi Lucid.

Compania a anunţat planuri pentru lansarea serviciilor de robotaxi în cel puţin 28 de oraşe până în 2028.

Acordurile ar putea duce la investiţii de peste 2,5 miliarde de dolari în participaţii la companii din domeniu şi la cheltuieli de peste 7,5 miliarde de dolari pentru flote de robotaxiuri în următorii ani, potrivit estimărilor Financial Times, bazate pe analize ale experţilor şi pe informaţii din interiorul companiei.

Implementarea acestor proiecte depinde însă de atingerea unor obiective tehnice şi operaţionale stabilite pentru partenerii implicaţi.

Interesul pentru taxiurile autonome a crescut puternic în ultimele luni, după ani în care promisiunile privind dezvoltarea acestei tehnologii au fost amânate. Progresele în inteligenţa artificială şi noile parteneriate tehnologice au alimentat speranţele că sistemele autonome vor putea gestiona mai eficient traficul complex şi vor reduce costurile ridicate ale transportului urban.

