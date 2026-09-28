O companie IT fondată în România își deschide birou în Dubai. TotalSoft duce Charisma în Orientul Mijlociu și Africa de Nord

TotalSoft, companie de software fondată la București în urmă cu peste 30 de ani, își deschide un birou în Dubai, care va funcționa ca hub regional pentru extinderea suitei Charisma în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Firma, controlată în prezent de grupul turc Logo Yazılım, și-a accelerat în ultimii ani expansiunea internațională, inclusiv în Germania, regiunea DACH și Republica Moldova.

Noul birou din Dubai va coordona operațiunile comerciale ale TotalSoft în regiunea MENA - Middle East and North Africa -, rețeaua locală de parteneri și proiectele realizate cu suita Charisma, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Compania spune că extinderea vine după consolidarea direcției de creștere în regiunea DACH, formată din Germania, Austria și Elveția, și într-un moment în care organizațiile din Orientul Mijlociu și Africa de Nord investesc în modernizarea operațiunilor, automatizarea proceselor și guvernanța datelor.

„Deschiderea biroului din Dubai este un pas natural în strategia noastră de creștere internațională. MENA este o regiune cu apetit puternic pentru digitalizare, iar Charisma este o platformă matură, testată în industrii critice și capabilă să susțină companii care au nevoie de control, integrare și scalabilitate. Nu intrăm în MENA doar pentru a vinde software, ci pentru a construi o prezență regională solidă, împreună cu partenerii potriviți”, a declarat Görkem Tursucu (FOTO), CEO TotalSoft.

Ce este Charisma, software-ul cu care TotalSoft se extinde în afara României

Charisma este principala familie de soluții software dezvoltată de TotalSoft. Compania a lansat Charisma HCM în 1998, iar în 2001 a început dezvoltarea Charisma ERP, pe care o prezintă drept primul sistem ERP de concepție românească. Investiția inițială anunțată pentru dezvoltarea soluției a fost de un milion de euro.

În prezent, Charisma acoperă o plajă mult mai largă de operațiuni, de la servicii financiare, leasing și asset finance până la ERP, administrarea resurselor umane, sănătate, retail, distribuție, construcții, producție și servicii. Platforma este gândită pentru companii care operează în mai multe țări și în industrii reglementate, unde trebuie integrate sisteme, date și procese diferite.

Charisma Business Suite este prezentată de TotalSoft drept un sistem software integrat pentru administrarea operațională atât a corporațiilor, cât și a IMM-urilor, care conectează activitățile de back-office cu cele de front-office.

Compania spune că investește anual peste 5 milioane de euro în dezvoltarea platformei Charisma.

Dubai, noul centru pentru regiunea MENA

Strategia TotalSoft în Orientul Mijlociu și Africa de Nord combină prezența directă cu dezvoltarea unei rețele locale de parteneri. Echipa din Dubai va coordona conturile strategice, în timp ce partenerii regionali vor participa la vânzarea, implementarea și suportul soluțiilor Charisma. Compania spune că lucrează deja cu mai mulți parteneri din MENA.

„MENA este una dintre regiunile în care vedem o combinație foarte puternică între investiții, transformare operațională și nevoia de soluții software robuste, capabile să se adapteze la realitățile locale”, spune Hisham Esaadi, Vice President of Sales, TotalSoft MENA.

Odată cu deschiderea biroului din Emiratele Arabe Unite, TotalSoft spune că are în 2026 birouri în România, Germania, Turcia și UAE.

Cine a fondat TotalSoft și cine deține compania acum

TotalSoft a fost înființată în 1994, la București, de șase specialiști IT. Compania a început ca distribuitor de soluții software și a trecut ulterior la dezvoltarea propriilor produse.

Numele cel mai strâns legat de fondarea și dezvoltarea TotalSoft este cel al antreprenorului Liviu Drăgan, care a condus compania timp de peste două decenii, până după intrarea acesteia în grupul Logo.

În 2016, TotalSoft a fost cumpărată de grupul turc Logo Yazılım. În prezent, Logo Yazılım deține 70% din companie, iar Avramos Holdings Limited, înregistrată în Cipru, are 30%.

Structura acționariatului este însă în curs de schimbare. Raportul anual 2025 al Logo Yazılım arată că Avramos și Logo au convenit un management buyout prin care participația Avramos ar urma să crească în două etape: de la 20% la 30% în 2025 și apoi de la 30% la 85% până la sfârșitul anului 2027. În decembrie 2025 a fost finalizată vânzarea primei participații de 10%, Logo rămânând cu 70%.

Dacă tranzacția va fi dusă la capăt în forma convenită, Avramos ar urma să devină acționar majoritar al TotalSoft, cu 85%, iar Logo să rămână cu 15%.

De la București la Germania, Republica Moldova și Dubai

Deschiderea biroului din Dubai vine după mai multe mișcări de extindere făcute de TotalSoft în ultimii ani.

În 2026, compania a indicat regiunea DACH - Germania, Austria și Elveția - drept una dintre direcțiile sale prioritare de dezvoltare internațională, printr-un model bazat în bună parte pe parteneriate locale.

Tot în 2026, TotalSoft și-a extins prezența în Republica Moldova printr-un parteneriat cu compania locală NetSafe. Colaborarea include livrarea soluțiilor integrate, dezvoltarea capacităților locale de implementare și suport pentru Charisma și un proiect la OTP Bank.

Compania spune că are în prezent peste 1.000 de clienți, o echipă de peste 600 de specialiști și implementări în peste 40 de țări.

TotalSoft a raportat pentru anul 2025 venituri de peste 46 de milioane de euro, în timp ce produsele și serviciile sale sunt prezente în peste 40 de țări.

Deschiderea biroului din Dubai adaugă astfel Orientul Mijlociu și Africa de Nord pe harta unei strategii prin care compania încearcă să ducă mai departe, pe piețe internaționale, o suită software începută și dezvoltată inițial în România.