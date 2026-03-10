Topul categoriilor în care antreprenoarele sunt cele mai active pe eMAG

Gigantul românesc de comerț online eMAG a transmis, marți, într-un comunicat către comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, topul categoriilor în care antreprenoarele de pe platformă sunt cele mai active.

În ultimul an, vânzările generate de business-urile conduse de femeile prezente pe platformă au crescut cu 22%. Această evoluție a susținut creșterea accelerată a gamei de produse din cadrul gigantului român de comerț online.

Potrivit eMAG, cele mai multe antreprenoare active pe platformă operează în categoriile Casă, Grădină și Bricolaj, Băcănie și Fashion.

„Antreprenoriatul feminin are un rol important în dezvoltarea economică și în diversificarea mediului de business și ne bucurăm să vedem tot mai multe femei antreprenor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace. Prin programele și infrastructura pe care le-am construit în ultimii 25 de ani pentru partenerii noștri, le susținem viziunea de creștere și le oferim instrumentele necesare pentru a ajunge la mai mulți clienți și a-și extinde business-urile”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Tot mai multe companii manageriate de femei utilizează instrumentele eMAG Marketplace pentru scalare

Cea mai mare creștere raportată a fost înregistrată pentru programul de fidelizare Genius, unde rata de adoptare a crescut cu 23 de puncte procentuale față de anul trecut.

O tendință similară se observă și în cazul participării la campaniile organizate pe platformă. Conform raportului, peste 88% dintre afacerile conduse de femei din eMAG Marketplace au participat la aceste campanii în ultimul an, cu 28 de puncte procentuale mai mult decât anul anterior.

De asemenea, tot mai multe antreprenoare apelează la programul Cross-border pentru a se extinde cu afacerile lor în regiune.

Astfel, în ultimul an, numărul firmelor conduse de femei care au scalat regional cu ajutorul acestui instrument a crescut cu 17 puncte procentuale.

Pentru a simplifica procesul, firmele au apelat și la programul Fulfilment by eMAG (FBE), care preia integral logistica și relația cu clienții. Rata de utilizare a acestui program a urcat cu 13 puncte procentuale față de anul trecut în rândul femeilor antreprenor.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu