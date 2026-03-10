RAPORT: România depășește media UE la antreprenoriat feminin. 38% dintre antreprenori sunt femei

România se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la ponderea femeilor antreprenor, cu aproximativ 38% dintre antreprenori fiind femei, peste media europeană de 34,4%, potrivit datelor Eurostat analizate de organizația de antreprenoriat The Business Alliance (TBA).

În ultimul deceniu, prezența femeilor în mediul de afaceri din România a crescut constant. Astăzi, aproape 4 din 10 antreprenori din România sunt femei, ceea ce plasează țara printre statele europene cu cea mai ridicată participare feminină în antreprenoriat, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

„România este una dintre campioanele Europei la antreprenoriat feminin. Vedem tot mai multe femei care aleg să își lanseze propriile afaceri și să își asume roluri de lider”, spune Florin Pețu, antreprenor și fondator al organizației The Business Alliance.

Aproape 800.000 de femei implicate în afaceri

Datele Registrului Comerțului analizate de KeysFin arată că aproximativ 620.000 de femei sunt acționare sau asociate în companii active din România.

În plus, alte aproximativ 185.000 de femei desfășoară activități independente, ca PFA, întreprindere individuală sau familială.

În total, aproape 800.000 de femei sunt implicate direct în mediul de afaceri din România.

Potrivit acelorași date:

47% dintre firmele cu cifră de afaceri peste 10.000 lei au cel puțin o femeie acționar sau asociat

25% dintre companiile active sunt deținute exclusiv de femeiținute exclusiv de femei

România, în topul UE la antreprenoriat feminin

Clasamentul aproximativ al țărilor din UE după ponderea femeilor antreprenor arată că România se află printre liderii europeni:

Grecia – aproximativ 40–45%

Polonia – aproximativ 38–40%

România – aproximativ 38%

Spania – aproximativ 36–38%

Portugalia – aproximativ 35–37%

Italia – aproximativ 34–36%

În Uniunea Europeană, media femeilor antreprenor este de 34,4%, potrivit datelor Eurostat.

Antreprenoriatul feminin crește, dar provocările rămân

Un sondaj realizat în rândul membrilor The Business Alliance arată că majoritatea antreprenorilor consideră că antreprenoriatul feminin este în creștere, însă există în continuare bariere.

Potrivit sondajului:

8,7% cred că progresul este moderat.

60,9% spun că antreprenoriatul feminin a crescut, dar persistă provocări

30,4% consideră că evoluția este vizibilă și că tot mai multe femei pornesc afaceri

Printre dificultățile menționate se numără accesul la finanțare, accesul la rețele de business și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

La nivel european, raportul OECD – The Missing Entrepreneurs arată că aproximativ 6% dintre femeile adulte sunt implicate în lansarea sau conducerea unui start-up, comparativ cu 8% dintre bărbați, ceea ce indică un decalaj de gen în antreprenoriat.

Chiar și în acest context, România se situează peste media europeană în ceea ce privește ponderea femeilor antreprenor.



