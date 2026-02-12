Frații Pavăl (Dedeman) urmează să cumpere rețeaua de hipermarketuri Carrefour România de la francezi. Prețul discutat oficial

Compania franceză Carrefour anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman.

Tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025. Prețul se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale românești.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni - în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia - Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei.” a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.

Rezultate estimate Carrefour România 2025

Vânzări nete: 2,770 milioane de euro

EBITDA : 173 milioane de euro

Venit operațional recurent (ROI): 29 milioane de euro

Datorie IFRS: 308 milioane de euro

Cu o rețea multi-format de peste 15.000 de magazine în peste 40 de țări, Grupul Carrefour este unul dintre principalii retaileri de produse alimentare din lume. În 2024, Carrefour a generat venituri de 94,6 miliarde EUR la nivel global.

Peste 1.400 de antreprenori locali livrează în Carrefour România

Carrefour a intrat în România în anul 2001. Între timp, rețeaua sa a depășit 450 de magazine în 113 orașe din țară, având peste 17.000 de angajați aici.

Carrefour a raportat că, în anul 2024, a plătit la bugetul de stat al României, prin toate companiile prin care este prezent pe piața locală, impozite și taxe de aproape un 1 miliard de lei, în creștere cu peste 20% față de 2023.

Compania susține că, în România, lucrează cu peste 1450 de furnizori locali de produse.

Din 2017, grupul francez Carrefour a preluat și aplicația românească de livrări Bringo.

În România, Carrefour operează cu 4 firme, care au avut următorele rezultate, raportate la Ministerul Finanțelor: