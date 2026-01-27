Director general al unei companii IT: Criza globală de cipuri de memorie, alimentată de inteligența artificială, va continua până în 2027

Creşterea preţurilor şi deficitul de cipuri de memorie vor continua cel puţin până în 2027, a declarat pentru CNBC Sassine Ghazi, directorul general al companiei Synopsys, una dintre cele mai importante firme din industria designului de semiconductoare, potrivit News.ro.

Declaraţia întăreşte perspectiva unui deficit prelungit, alimentat de investiţiile masive în infrastructura necesară inteligenţei artificiale.

Cipurile de memorie sunt esenţiale pentru smartphone-uri, laptopuri şi alte dispozitive electronice, dar devin critice şi pentru centrele de date şi serverele AI, unde cererea pentru memorii de mare viteză a crescut exponenţial. Volume mari de memorie sunt direcţionate direct către proiectele AI, ceea ce lasă alte segmente de piaţă cu stocuri insuficiente.

„Majoritatea cipurilor de memorie produse de jucătorii mari merge direct către infrastructura AI, iar celelalte pieţe sunt efectiv înfometate, pentru că nu mai există capacitate rămasă pentru ele”, a spus Ghazi.

Samsung, SK Hynix şi Micron domină segmentul global al memoriei.

Chiar dacă marii producători extind fabricile, Ghazi avertizează că este nevoie de minim 2 ani pentru ca aceste investiţii să devină operaţionale, ceea ce prelungeşte deficitul.

Unii analişti numesc actuala evoluţie „un super-ciclu”, dat fiind că preţurile cresc accelerat, iar cererea depăşeşte cu mult oferta.

„Acum este o perioadă de aur pentru companiile de memorie”, a spus Ghazi.

Winston Cheng, director financiar al Lenovo, cel mai mare producător global de PC-uri, a confirmat aceeaşi tendinţă: „Vom vedea preţuri mai mari ale memoriei”, din cauza cererii ridicate şi a ofertei insuficiente.

Creşterea preţurilor la memorie se va reflecta în costurile dispozitivelor electronice. Xiaomi a avertizat că telefoanele mobile s-ar putea scumpi în 2026, însă Ghazi susţine că scumpirile au început deja. Lenovo afirmă că va putea transfera aceste costuri către consumatori, deşi segmentul de electronice de masă este deja sub presiune.

Cheng a mai spus că utilizatorii continuă să îşi înlocuiască calculatoarele pentru a trece la Windows 11, ceea ce susţine cererea, dar că majorările de preţ vor afecta mai întâi gama inferioară a pieţei.