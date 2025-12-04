Producătorul Micron iese de pe piața de RAM și SSD pentru consumatori și se reorientează către companiile de inteligență artificială

Colosul IT american Micron Technology iese de pe piața de RAM pentru utilizatorii obișnuiți, care cumpără memorie pentru calculatoarele personale, în 2026, pentru a-și vinde produsele către companiile de inteligență artificială.

Anunțul a fost făcut de companie către investitori, spunând că va opri vânzarea directă și prin distribuitori a produselor marca Crucial, după 29 de ani de când face acest lucru.

„Micron va continua livrările de produse de consum Crucial prin canalul consumatorilor până la sfârșitul trimestrului fiscal al doilea (februarie 2026). Compania va colabora strâns cu partenerii și clienții pe parcursul acestei tranziții și va oferi servicii și suport continuu în garanție pentru produsele Crucial”, a scris Micron.

În schimb, produsele companiei vor fi vândute, în continuare, firmelor care au nevoie de memoriile și soluțiile de stocare ale producătorului.

Ieșirea din afacerea dedicată consumatorilor este datorată reorientării companiei către centrele de date pentru antrenarea de inteligență artificială.

„Creșterea bazată pe AI în centrul de date a dus la o creștere a cererii pentru memorie și stocare. Micron a luat decizia dificilă de a părăsi afacerea de consum Crucial pentru a îmbunătăți aprovizionarea și suportul pentru clienții noștri mai mari și strategici din segmente cu creștere rapidă”, a declarat Sumit Sadana, EVP și Chief Business Officer la Micron Technology.

Compania Micron a fost fondată în 1978 de către Ward Parkinson, Joe Parkinson, Dennis Wilson și Doug Pitman. Aceasta produce memorie pentru calculatoare și stocarea datelor, mai exact memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM), memorie flash și SSD-uri.

Crucial, brandul prin care Micron a vândut componente de PC-uri către utilizatori și gameri, a fost fondat în anul 1996. Astfel, după aproape 30 de ani, compania închide brandul care era cunoscut mai ales de pasionații de construit PC-uri și de jucătorii de jocuri video.