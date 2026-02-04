Polonezii de la ElevenLabs primesc o finanțare de 500 milioane dolari, la o evaluare de 11 miliarde de dolari a startup-ului AI

Startup-ul american de inteligență artificială ElevenLabs, lansat de doi programatori polonezi, a anunțat, miercuri, că a atras o nouă rundă de finanțare, de 500 de milioane de dolari, în urma căreia compania a fost evaluată la 11 miliarde de dolari.

Runda de investiții de serie D a fost condusă de fondul american Sequoia Capital. La finanțare au participat și investitorii mai vechi, Andreessen Horowitz și ICONIQ, alături de care au venit acum și fonduri de investiții ca Lightspeed Venture Partners, Evantic Capital și BOND. De asemenea, investitorii existenți BroadLight, NFDG, Valor Capital, AMP Coalition și Smash Capital continuă să susțină compania.

ElevenLabs va folosi noua finanțare pentru a accelera cercetarea și dezvoltarea de produse, precum și pentru extinderea internațională. Compania este deja prezentă în orașe-cheie precum Londra, New York, San Francisco, Varșovia, Dublin, Tokio, Seul, Singapore, Bengaluru, Sydney, Sao Paulo, Berlin, Paris și Ciudad de Mexico, cu echipe locale dedicate vânzărilor și adoptării soluțiilor ElevenAgents și ElevenCreative.

În doar patru ani de existență, startup-ul de AI ajunge la investiții totale de 781 de milioane de dolari, în cinci runde. Într-o perioadă de numai 1 an, ElevenLabs și-a crescut valoarea estimată de aproape 4 ori.

Fondată în 2022, de programatorii polonezi Mati Staniszewski (foto-dreapta) și Piotr Dąbkowski (stânga) , ElevenLabs s-a făcut remarcată inițial prin dezvoltarea unui model AI de text-to-speech cu voce extrem de realistă. Ulterior, compania și-a extins semnificativ aria de cercetare și produse, acoperind tehnologii de speech-to-text, efecte sonore, dublaj, muzică și conversație.

Astăzi, ElevenLabs combină aceste modele avansate cu integrări, orchestrare și infrastructură de nivel enterprise pentru a livra platforme „production-ready” destinate companiilor, creatorilor și dezvoltatorilor:

ElevenAgents – o platformă care permite companiilor să implementeze agenți vocali și de chat cu nivel ridicat de fiabilitate, integrare, testare și monitorizare, necesare operațiunilor de customer support la scară mare. Platforma este deschisă dezvoltatorilor și companiilor care doresc să creeze agenți conversaționali personalizați. Organizații precum Deutsche Telekom, Square, Guvernul Ucrainei și Revolut folosesc ElevenAgents pentru suport clienți, comerț conversațional, interacțiunea cu cetățenii, training intern și vânzări inbound.

ElevenCreative – o platformă pentru creatori și branduri, care permite generarea, editarea și localizarea de conținut audio de înaltă fidelitate în peste 70 de limbi. Companii precum Duolingo, NVIDIA și TIME folosesc ElevenCreative pentru a crea și adapta conținut destinat audiențelor globale.

ElevenAPI – infrastructură vocală cu latență redusă, de nivel enterprise, destinată dezvoltatorilor care construiesc produse și experiențe interactive. ElevenAPI este utilizat de companii precum Meta, Epic Games, Salesforce, MasterClass și Harvey, alimentând platforme care ajung la peste un miliard de utilizatori.

Startup-ul se apropie de listarea pe bursă

„Am început prin a construi o voce care să sune uman, ceea ce am reușit. Astăzi dezvoltăm modele fundamentale pentru întregul spectru audio: text-to-speech, transcriere, muzică, dublaj și modele conversaționale, cu una dintre cele mai bune echipe de cercetare din lume. Mergem mai departe, optimizând aceste modele pentru experiențe de produs care vor redefini standardele industriei”, a declarat Piotr Dąbkowski, cofondator ElevenLabs.

La rândul său, Mati Staniszewski, cofondator al companiei, subliniază importanța legăturii dintre cercetare și produse comerciale:

„Intersecția dintre modele și produse este esențială, iar echipa noastră a demonstrat constant că poate transforma cercetarea în experiențe reale, utilizate la scară largă. Această finanțare ne permite să depășim zona de voice și să schimbăm complet modul în care interacționăm cu tehnologia. Vom extinde oferta ElevenCreative, combinând audio cu video, și vom dezvolta agenți care pot vorbi, scrie și acționa. Deși ne apropiem de o listare pe bursă, știm că suntem încă la începutul acestei piețe”.

Andrew Reed, partener Sequoia Capital, se alătură consiliului de administrație ale ElevenLabs.