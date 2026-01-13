„Instrumentalizarea conturilor false, a trolilor și a boților pe rețelele de socializare a devenit o practică uzuală de comunicare politică” – Facultatea de Jurnalism denunță amenințările la adresa jurnaliștilor

Instrumentalizarea conturilor false de pe rețelele de socializare, a trolilor și a boților a devenit o practică uzuală de comunicare politică pe platformele digitale, avertizează, marți, într-un comunicat, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC), care denunță astfel amenințările față de jurnaliști.

FJSC își manifestă astfel „deplina susținere” pentru jurnalista de investigații Emilia Șercan, lector universitar în cadrul acestei facultăți. Ea a publicat recent o investigație în care îl acuză pe ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), de plagiat în teza de doctorat. În urma dezvăluirilor, jurnalista a primit pe Facebook Messenger o serie de mesaje de amenințare și insulte din partea unor utilizatori de pe rețelele de socializare. De asemenea, ministrul Justiției a anunțat, la România TV, că ia în calcul să o dea în judecată pe jurnalistă.

În acest context, Facultatea de Jurnalism „cere actorilor politici și cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la orice formă de instigare la ură și agresiune”.