Concedieri la Bitdefender: 125 de salariați dintr-o divizie a sa din România, afectați de reducerile de personal

Bitdefender face concedieri de personal la nivel global, compania românească de securitate cibernetică precizând, pentru StartupCafe, câți angajați din divizia sa de Business Solutions din România vor fi afectați.

„Mai puțin de 7% dintre cei circa 2.070 de angajați ai Bitdefender la nivel global sunt vizați” de reducerile de personal, a precizat Bitdefender, la solicitarea StartupCafe.ro. Aceasta înseamnă că, la nivel global aproximativ 140 de oameni pleacă din firmă.

În România, 125 de angajați ai diviziei Business Solutions Group (BSG) a Bitdefender sunt afectați de reducerile de personal.

„Cele mai multe modificări au avut loc în cadrul diviziei Business Solutions Group (BSG) în România (125) și America de Nord” - a menționat Bitdefender, pentru StartupCafe.ro.

Motivele concedierilor de la Bitdefender

Bitdefender dă asigurări că România rămâne „un pilon central” al afacerilor sale globale, dar compania a stabilit noi priorități, recent, pentru a-și asigura „o creștere sustenabilă pe termen lung”.

„Bitdefender a făcut recent anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung. Aceste decizii au fost evaluate cu atenție ca să alinieze resursele cu prioritățile strategice și domeniile în care compania poate aduce cea mai mare valoare pentru clienții și partenerii săi.

România este un pilon central al operațiunilor globale ale companiei în materie de cercetare și dezvoltare, unde sute dintre cei mai talentați ingineri ai organizației își desfășoară activitatea în cele cinci centre de cercetare și dezvoltare din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș”- a precizat compania, pentru Startupcafe.ro.

Astfel, firma spune că urmărește să-și mențină competitivitatea pe termen lung.

„Decizia nu este o măsură de reducere a costurilor pe termen scurt, ci un pas spre modernizare care aliniază oamenii și inițiativele Bitdefender cu direcția în care evoluează piața de securitate cibernetică. Bitdefender este o companie profitabilă și în continuă creștere. Decizia a fost luată dintr-o poziție de stabilitate, cu scopul de a-și menține competitivitatea pe termen lung. Bitdefender a ales să acționeze proactiv, într-un mod planificat și strategic. Compania va continua să recruteze selectiv în domenii strategice și cu potențial ridicat de creștere, care susțin obiectivele pe termen lung ale companiei” - a menționat Bitdefender.

Încă din 2008, Bitdefender folosește inteligența artificială în soluțiile sale de securitate informatică

Chestionați de Connect, cei de la Bitdefender au precizat că soluțiile de inteligență artificială care au luat amploare în ultima vreme nu au legătură cu aceste concedieri.

„Inteligența artificială facilitează creșterea și inovația, însă nu este un substitut pentru oameni. AI accelerează cercetarea, îmbunătățește capabilitățile de detectare și ne ajută să oferim protecție la scară largă. Decizia urmărește integrarea echilibrată a inteligenței umane și artificiale, pentru dezvoltarea unor soluții de securitate mai eficiente și mai adaptabile. Încă din 2008, Bitdefender folosește inteligența artificială în soluțiile sale de securitate informatică și dezvoltă inovații care ocupă constant primele poziții în testele independente”, a menționat Bitdefender pentru Connect, care a publicat inițial informația.

Toți angajații afectați de reducerile de personal „beneficiază de pachete compensatorii, asistență pentru tranziția profesională și acces la oportunități interne” - a menționat firma, pentru Profit.ro.

Entitatea înregistrată în România, Bitdefender SRL, din București, a avut anul trecut un număr mediu de 1650 salariați proprii. Compania din România a făcut venituri totale de 1,83 miliarde de lei și profit de aproape 240 de milioane de lei, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Bitdefender a fost fondată, la București, de Măriuca și Florin Talpeș (CEO). Mai întâi, cei doi cercetători au deschis firma Softwin, încă din anul 1990, axată la început pe outsourcing. Ulterior, au dezoltat produse proprii, printre care și anivirusul AVX (Antivirus Expert), rebranduit Bitdefender în anul 2001. Din anul 2007, Bitdefender s-a desprins din Softwin, pentru a se extinde pe plan internațional ca firmă de sine stătătoare.