Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină Acordul UE-Mercosur 

Fermierii români reuniți în Forumul APPR au participat la protestele de la Bruxelles și îi cer președintelui Nicușor Dan să nu mai susțină proiectul de Acord UE-Mercosur, criticat de o parte dintre producătorii europeni agricoli pentru faptul că deschide piața europeană pentru produsele din America de Sud.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, transmisă și comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) subliniază că „deciziile care vizează agricultura europeană (...) nu impuse fără consultare” și se declară dezamăgit de susținerea exprimată de liderul de la Cotroceni pentru acordul UE-Mercosur.

Fermierii și procesatorii români invocă cel puțin 3 critici la adresa Acordului UE–MERCOSUR în forma actuală:

condițiile de concurență pentru fermierii europeni;

diferențele de standarde de producție și siguranță alimentară;

impactul asupra viabilității economice a fermelor din Uniunea Europeană.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.

„Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuţii cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depăşite în urma discuţiilor. Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar cu titlu general este foarte util pentru Europa, deci pentru România să deschidă, să aibă o un acord comercial cu o piaţă aşa de mare cum este America de Sud. Asta e motivul pentru care susţinem”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, citat de News.ro.

Potrivit unui bilanţ oficial al Poliţiei din Bruxelles, raportat de presă, 7.300 de fermieri au participat joi la manifestaţia împotriva tratatului de acord între UE şi ţările Mercosur, dintre care 4.000 de francezi, potrivit sindicatului FNSEA. Au fost numărate aproximativ 950 de tractoare.

În urma presiunii protestelor, Comisia Europeană a amânat pentru ianuarie 2026 semnarea tratatului comercial cu America de Sud.

Iată scrisoarea deschisă a fermierilor români către președintele Nicușor Dan:

Domnule Președinte,

„Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) vă adresează această scrisoare deschisă în contextul prezenței sale la Bruxelles, în data de 18 decembrie 2025, alături de o delegație de fermieri activi din România, sub mesajul: „No farmers. No food. No Europe.”

Forumul APPR a participat atât la acțiunile de protest organizate la nivel european, cât și la dialogul instituțional cu autoritățile române și europene, reafirmând necesitatea ca vocea fermierilor să fie parte integrantă a procesului decizional european.

În dimineața aceleiași zile, delegația Forumului APPR a avut o întâlnire la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu domnul Achim Irimescu și echipa responsabilă de domeniul agriculturii (AGRI). Discuțiile au vizat, la nivel general, principalele preocupări ale fermierilor din România și importanța reflectării acestora în politicile și deciziile europene. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană au transmis un mesaj de deschidere și susținere pentru demersurile Forumului APPR, subliniind importanța ca pozițiile României la nivel european să reflecte realitățile și nevoile fermierilor din România.

Prezența Forumului APPR la Bruxelles a transmis un mesaj ferm și coerent: deciziile care vizează agricultura europeană trebuie construite împreună cu fermierii, pe baza realităților din teren, nu impuse fără consultare.

Temele susținute în cadrul protestelor

Printre subiectele aduse în atenția decidenților europeni s-au regăsit:

Acordul UE–MERCOSUR, care, în forma actuală, ridică preocupări legitime privind:

condițiile de concurență pentru fermierii europeni;

diferențele de standarde de producție și siguranță alimentară;

impactul asupra viabilității economice a fermelor din Uniunea Europeană.

Viitorul Politicii Agricole Comune (PAC), considerat un pilon fundamental pentru securitatea alimentară a Europei, care trebuie să ofere fermierilor:

stabilitate și predictibilitate;

reguli clare, aplicabile și echitabile;

politici orientate spre competitivitate și reziliență.

Având în vedere aceste preocupări fundamentate pe realitățile din teren și impactul major pe care deciziile europene îl au asupra fermierilor din România, Forumul APPR consideră esențial ca pozițiile publice asumate de România să fie construite în urma unui dialog real cu organizațiile reprezentative ale fermierilor.

În acest context, ne manifestăm profunda dezamăgire cu privire la declarațiile dumneavoastră publice prin care ați exprimat susținerea pentru acordul UE–MERCOSUR, declarații formulate în urma unor consultări cu anumite organizații, conform informațiilor apărute în spațiul public

Considerăm necesar să subliniem că organizațiile reprezentative ale fermierilor din România, precum Forumul APPR, nu au fost consultate înainte de exprimarea acestei poziții. Orice susținere publică a unor acorduri comerciale cu impact major asupra agriculturii românești și europene trebuie să aibă la bază un dialog real cu fermierii, cei direct afectați de consecințele acestor decizii.

Forumul APPR își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis, onest și fundamentat pe realitățile din teren, considerând că numai prin consultarea reală a fermierilor pot fi construite poziții publice și decizii care să servească interesului agriculturii românești și securității alimentare a României”.