Companiile din portofoliul fondului românesc GapMinder au atras capital de peste 80 milioane dolari în total, în 2026

Fondul de investiții românesc GapMinder Ventures a participat în 2026 la 10 runde de finanțare, prin investiții noi și prin susținerea companiilor din portofoliu, care au strâns capital de peste 80 milioane dolari, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

5 firme din portofoliul românilor de la GapMinder, anume Deepstash, FintechOS, Veridion, DRUID AI și DesignVerse, se numără printre cele mai mari șase startup-uri românești, potrivit evaluării companiei. Acestea au creat în total peste 500 locuri de muncă și au generat peste 140 milioane dolari venituri anualizate cumulat la nivel global.

Tot în 2026, fondul a deschis o nouă verticală, tehnologia spațială, prin investiția în startup-ul croat Genesis, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Printre rundele anului se numără finanțarea de 28 milioane dolari pentru FintechOS, runda Series A de 20 milioane dolari pentru Veridion și runda Seed de 5,5 milioane dolari a DesignVerse, condusă de GapMinder. Fondul a condus, de asemenea, rundele Codeplain (3 milioane dolari), InsiderCX (1,5 milioane EUR) și Lasken AI.

„Cinci dintre cele mai mari șase startup-uri românești au crescut în portofoliul GapMinder, și nu e o coincidență. Sunt companii care vând în Statele Unite, stau alături de Google și IBM în rapoartele Gartner și ajung la milioane de utilizatori din toată lumea. Am demonstrat că din România se pot construi lideri globali de tehnologie. Acum, prin Fondul II, pregătim următoarea generație, în AI, gaming, dezvoltare software și chiar tehnologie spațială, cu aceeași ambiție: companii născute în regiune, construite din prima zi pentru piețele globale”, declară Dan Mihăescu, Founding Partner GapMinder (foto).

Activitatea companiilor din portofoliul GapMinder, în 2026

Veridion a atras în septembrie o rundă Series A de 20 milioane dolari, condusă de Hoxton Ventures, cu participarea GapMinder, Underline Ventures, OTB Ventures, Day One Capital și LAUNCHub. Platforma de business intelligence indexează 693 milioane entități din 249 țări, de peste 1.000 ori mai multe decât la lansarea din 2020, și deservește peste 100 organizații. Peste 70% din venituri provin din SUA, piață pe care noua finanțare va accelera extinderea.

Deepstash devine Smartheads, o familie de aplicații de dezvoltare personală care a depășit 10 milioane utilizatori. Pe lângă Deepstash, portofoliul include Paladin, Dilemmo, Empirio și Protocol, iar Paladin a devenit deja al doilea produs ca dimensiune. În 2026, Deepstash s-a lansat în franceză și spaniolă și a fost promovată de Apple în colecția WWDC26 și în App Store-ul din SUA.

FintechOS a atras 28 milioane dolari de la acționarii existenți GapMinder VC, Bek Ventures, IFC, Cipio Partners, Molten Ventures și Santander CIB, după ce a devenit profitabilă în 2026. În primul semestru, veniturile recurente au crescut cu 40%, EBITDA operațional s-a îmbunătățit cu peste 102%, iar business-ul din SUA a crescut cu 130%, piață pe care compania țintește o creștere de peste 200% în următoarele 12 luni. În mai, a lansat FintechOS 8, platforma sa AI-native pentru bănci și asigurători.

DRUID AI este unul dintre cei 14 furnizori incluși în 2026 în Gartner Magic Quadrant for Conversational AI Platforms. Compania evoluează către o platformă de agenți AI care execută procese complexe în sănătate, servicii financiare, asigurări și educație, și își extinde distribuția prin mari furnizori de servicii IT, inclusiv în America de Nord.

Siena AI a înregistrat, în T2 2026, cel mai bun trimestru de vânzări din istoria companiei: 13 contracte noi, o valoare anualizată a acestora de 2,5 ori mai mare decât în T1 și aproape 40% dintre clienții câștigați de la competitori precum Ada, DigitalGenius și Zendesk AI. Prin Ask Siena, lansat în iulie, compania trece de la customer support la customer intelligence.

Fondul II: următoarea generație, în AI, gaming, software și spațiu

Lansat în 2024, Fondul II susține o nouă generație de companii construite de la început pentru piețele globale.

DesignVerse și-a multiplicat de aproximativ 60 de ori veniturile anualizate în 11 luni de comercializare, exclusiv din contracte enterprise în industrii reglementate precum aviația, serviciile financiare și sectorul public. În mai, a atras o rundă Seed suprasubscrisă de 5,5 milioane dolari, condusă de GapMinder împreună cu Begin Capital.

Genezio a pivotat către AI visibility, ajutând brandurile să înțeleagă cum sunt percepute și recomandate de ChatGPT, Gemini, Perplexity sau Claude, și și-a triplat veniturile recurente anualizate în șase luni.

VoicePatrol, care folosește AI împotriva toxicității vocale din jocuri, și-a triplat veniturile anualizate, a redus cu peste 50% interacțiunile sever toxice în jocul UG și a semnat șase jocuri noi în această vară, pe măsură ce trece de la VR la PC și console.

Lasken AI a atras o rundă Seed condusă de GapMinder și s-a lansat comercial în Germania și în alte cinci piețe farmaceutice europene, trecând în câteva luni de la proiecte-pilot la peste 10 clienți cu contracte comerciale.

Genesis, prima investiție GapMinder în tehnologie spațială, a atras în iulie o rundă Seed de 1,2 milioane dolari, după ce capsula GEN-1 a atins aproximativ 260 km altitudine și a revenit pe Pământ cu nouă experimente științifice. Compania dezvoltă acum GEN-5, o capsulă free-flying pentru altitudini comparabile cu cea a Stației Spațiale Internaționale.

Codeplain a atras 3 milioane dolari într-o rundă Seed condusă de GapMinder pentru platforma sa de „regenerative software”, care generează cod pornind de la specificații și a redus cu peste 90% timpul de dezvoltare a integrărilor.

InsiderCX a atras 1,5 milioane EUR într-o rundă condusă de GapMinder. Agenții săi AI pentru experiența pacienților au economisit clinicilor peste 80.000 de ore de lucru, iar compania pregătește extinderea în Polonia.

De la infrastructură de date și fintech la agenți AI, customer experience, gaming, dezvoltare software și tehnologie spațială, portofoliul GapMinder reflectă o generație de companii care își construiesc produsele pentru piețe globale și care intră în etapa de scalare, transmite firma românească de investiții.

GapMinder Ventures este o firmă de capital de risc care investește în startup-uri tehnologice înființate în România și Europa de Est (în special în Croația, Slovenia, Serbia, Bulgaria și Moldova), aflate în faza de seed sau de late seed și care se extind rapid la nivel internațional.

Firma administrează două fonduri de investiții. Primul fond, cu o capitalizare totală de 50 milioane EUR, a investit în: Druid.AI, FintechOS, Veridion, Deepstash, Siena.Cx, TypingDNA, Medicai, Cyscale, SmartDreamers, Machinations, Frisbo și Innoship.io. GapMinder Fund II a fost lansat în 2024, cu un capital țintă de 80 milioane EUR.

Fondul beneficiază de sprijinul Fondului European de Investiții (EIF) prin două inițiative: programul Uniunii Europene InvestEU și Fondul de Fonduri pentru Redresare, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, cofinanțat de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU. GapMinder Fund II este susținut, de asemenea, de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și de o serie de investitori instituționali și privați.