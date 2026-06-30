Fondul de investiții GapMinder, care a luat capital din PNRR-ul României, finanțează un startup AI din Slovenia, într-o rundă de 3 milioane dolari

Firma românească de investiții GapMinder, care a obținut capital și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, conduce o rundă de finanțare inițială în valoare de 3 milioane de dolari pentru startup-ul sloven Codeplain, care dezvoltă o tehnologie bazată pe inteligență artificială (AI).

Alături de GapMinder, la această rundă de finanțare participă și Silicon Gardens, un fond de investiții cu birouri în Slovenia, Croația, Serbia și SUA.

Compania slovenă Codeplain a dezvoltat o platformă bazată pe inteligență artificială, care generează software gata de producție pornind de la specificații scrise în limbaj simplu.

Noua finanțare va ajuta compania să continue să dezvolte o nouă abordare a ingineriei software, în care agenții de codare bazată pe AI se concentrează pe scrierea și întreținerea specificațiilor software, în timp ce Codeplain generează, testează și actualizează automat codul de bază.

Platforma slovenilor este concepută pentru a îmbunătăți modul de lucru al agenților de codare bazat pe AI, mutând accentul de pe scrierea codului la crearea și întreținerea specificațiilor structurate. Aceste specificații devin fundamentul dezvoltării de software, permițând Codeplain să genereze automat cod de implementare testat și validat. Această abordare face ca proiectele software să fie mai ușor de revizuit, întreținut și actualizat pe măsură ce sistemele evoluează.

Codeplain a fost fondată de Dusan Omercevic, un antreprenor care a fondat anterior Cleanshelf, o platformă SaaS de gestionare pentru întreprinderi achiziționată de SAP LeanIX în 2021. În urma achiziției, s-a alăturat echipei SAP LeanIX pentru a conduce departamentul de dezvoltare a produselor. De asemenea, a ocupat funcția de vicepreședinte pentru produse la Zemanta (achiziționată de Outbrain). Codeplain își desfășoară activitatea în birouri din Ljubljana, Berlin și San Francisco.

„Codeplain regândește modul în care se dezvoltă software-ul în era AI, mutând accentul de pe scrierea codului la gestionarea specificațiilor. Considerăm că această abordare are potențialul de a face dezvoltarea de software mai rapidă, mai fiabilă și mai ușor de întreținut, pe măsură ce adoptarea AI se accelerează. Suntem încântați să colaborăm cu Dusan și echipa sa în procesul de extindere a companiei la nivel internațional”, declară Cosmin Ochișor (foto), partener la GapMinder Ventures.

„Programarea bazată pe agenți generează de 10 ori mai mult cod în industrie”

Investiția de 3 milioane de dolari apare într-un moment în care dezvoltarea de software evoluează rapid de la copilotii bazati pe IA către agenți autonomi de inginerie software, capabili să creeze aplicații din ce în ce mai complexe cu o intervenție umană minimă. Deși acest lucru sporește considerabil viteza de dezvoltare, creează totodată noi provocări legate de întreținerea bazelor de cod din ce în ce mai extinse.

„Programarea bazată pe agenți generează de 10 ori mai mult cod în industrie. Însă, dacă nu regândim fundamental modul de întreținere, echipele de dezvoltare software se vor îneca în complexitatea generată de această explozie”, spune Dusan Omercevic, fondator și CEO al Codeplain.

Pentru a adresa această provocare, Codeplain se bazează pe un concept emergent cunoscut sub numele de „Arhitectura Phoenix”, un termen popularizat de antreprenorul Chad Fowler. Conceptul propune ca software-ul să fie regenerat continuu pe baza unor specificații durabile, în loc să fie întreținut prin baze de cod din ce în ce mai complexe. În loc să trateze prompturile de AI ca pe niște instrucțiuni temporare, Codeplain tratează specificațiile software-ului ca pe niște active pe termen lung care pot fi utilizate pentru a genera și regenera în mod repetat software gata de producție, pe măsură ce cerințele se schimbă.

Printre primii clienți se numără companii de tehnologie de top din SUA, printre care DevRev (platformă bazată pe AI care conectează datele, instrumentele și fluxurile de lucru ale întreprinderilor pentru a permite agenților AI să automatizeze activitatea și să îmbunătățească colaborarea), HYCU (furnizor de soluții de protecție a datelor native în cloud pentru backup, recuperare și securitate în medii cloud și SaaS) și Incode (platformă de verificare a identității bazată pe AI care ajută companiile să verifice în siguranță utilizatorii, să prevină frauda și să eficientizeze procesele digitale de înrolare, autentificare și conformitate). Aceste companii utilizează Codeplain pentru a crea și a menține integrări cu API-uri externe aflate într-o evoluție rapidă. În loc să actualizeze manual codul de fiecare dată când se modifică API-urile sau dependențele, echipele de dezvoltare pot pur și simplu să actualizeze specificația și să regenereze implementarea.

Codeplain prevede că, pe măsură ce AI devine din ce în ce mai capabilă să genereze software, specificațiile, intenția arhitecturală și cadrele de evaluare vor deveni principalele active ale ingineriei software, în timp ce codul în sine va fi generat dinamic și regenerat continuu.

Cu această investiție, se extinde și portofoliul GapMinder de companii din domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale. Printre startup-urile finanțate recent de acest fond de investiții se numără InsiderCX (platformă dedicată experienței pacienților), Design Verse (platformă AI care dezvoltă software pentru întreprinderi), SalesTools (companie AI care automatizează procesul de vânzări B2B), VoicePatrol (sistem de moderare vocală bazat pe AI pentru jocuri multiplayer) și Etiq AI (companie care verifică rezultatele generate de AI în raport cu datele sursă, prevenind „halucinațiile” și asigurând rezultate sigure).

GapMinder Ventures este o firmă de capital de risc care investește în startup-uri tehnologice înființate în România și Europa de Est (în special în Croația, Slovenia, Serbia, Bulgaria și Moldova), aflate în faza de seed sau de late seed și care se extind rapid la nivel internațional.