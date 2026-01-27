PNRR: Fondul românesc GapMinder investește 1,5 milioane EUR într-un startup AI medical din Croația, alături de alți finanțatori

Fondul de investiții românesc GapMinder conduce o rundă de finanțare de 1,5 milioane EUR într-un startup croat de inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Runda de finanțare a startup-ului croat InsiderCX (ICX) este condusă de românii de la GapMinder, alături de Silicon Gardens Fund. Banii vor fi folosiți pentru a sprijini creșterea și expansiunea companiei.

Platforma ajută echipele de management ale clinicilor medicale să colecteze informații utile pentru a îmbunătăți furnizarea serviciilor medicale și performanța operațională, cu planuri de extindere în sectoare suplimentare. InsiderCX este o companie croată și operează în prezent pe mai multe piețe din Europa Centrală și de Vest.

InsiderCX este o platformă dedicată experienței pacienților, care permite furnizorilor privați de servicii medicale și companiilor de asigurări să colecteze feedback de calitate superioară în comparație cu metodele tradiționale. Prin identificarea lacunelor din parcursul pacientului, ICX ajută organizațiile să reducă nemulțumirile, să trateze reclamațiile mai eficient și să prevină pierderile de venituri cauzate de scăderea încrederii pacienților. În loc să se bazeze pe modele terțe, InsiderCX utilizează date proprii și algoritmi AI pentru colectarea și analiza feedback-ului pacienților.

Investiția marchează un început puternic al anului 2026 pentru GapMinder, caracterizat prin continuarea investițiilor în companii din domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale. În ultimul an, fondul a susținut patru echipe noi, printre care Design Verse, SalesTools, VoicePatrol și Etiq AI. Această ultimă investiție continuă acest demers și în noul an, spune firma de investiții.

„În calitate de investitor principal în InsiderCX, suntem încântați să susținem o echipă care redefinește gestionarea experienței clienților prin utilizarea inteligentă a inteligenței artificiale. Am fost impresionați în mod special de profunzimea, ambiția și capacitățile de execuție ale echipei InsiderCX, precum și de abilitatea acesteia de a transforma informațiile avansate bazate pe AI în soluții practice, cu impact ridicat pentru companii. Platforma InsiderCX răspunde unei nevoi clare a pieței și considerăm că această companie este extrem de bine poziționată pentru a ajuta organizațiile să transforme feedback-ul clienților în rezultate comerciale măsurabile. Așteptăm cu entuziasm să colaborăm îndeaproape cu echipa pe măsură ce aceasta continuă să inoveze, să se extindă la nivel internațional și să construiască o companie care definește categoria”, spune Cosmin Ochișor, partener la GapMinder Ventures.

Platforma oferă alerte în timp real pentru a preveni escaladarea feedback-ului negativ în reclamații formale, utilizează sondaje realizate prin WhatsApp pentru a crește semnificativ rata de răspuns a pacienților și descoperă punctele slabe operaționale care ar putea afecta veniturile.

De asemenea, automatizează analiza feedback-ului liber, transformând ore întregi de comentarii ale pacienților în informații utile și transformă experiențele pozitive ale pacienților în recenzii Google, ajutând furnizorii să-și protejeze și să-și îmbunătățească reputația online.

De la înființare, InsiderCX a demonstrat o traiectorie ascendentă rapidă și validare pe piață. Compania a progresat de la dezvoltarea inițială a produsului până la atingerea compatibilității produs-piață în domeniul sănătății private în 2023, asigurându-și primii clienți internaționali. Până în 2024, veniturile s-au triplat, operațiunile s-au extins pe două piețe noi, inclusiv prin deschiderea unei filiale în Marea Britanie.

InsiderCX a fost fondată de Nikola Komes, care a lansat compania în 2022 și a orientat-o strategic către domeniul medical după ce a validat compatibilitatea produsului cu piața. Komes are o echipă de conducere puternică, din care fac parte Jurica Karlo Welina, director de vânzări, care aduce o experiență solidă în creșterea SaaS, și Goran Hacek, director tehnic, un inginer experimentat, cu experiență în constituirea și conducerea echipelor tehnice complexe.

„InsiderCX a început în 2022 ca o platformă de feedback orizontală, dar asistența medicală privată a devenit rapid cea mai puternică piață a noastră. În 2023, am luat decizia de a ne concentra exclusiv pe acest sector. De atunci, ne-am extins pe șase piețe și acum procesăm feedback-ul a peste 500.000 de pacienți anual. Suntem foarte bucuroși că GapMinder conduce această rundă, validând concentrarea noastră pe furnizarea de informații utile despre pacienți. Pe măsură ce adoptarea AI crește, numai soluțiile care creează valoare reală vor rezista, în timp ce pacienții continuă să se aștepte la experiențe medicale mai personalizate”, spune Nikola Komes, fondator InsiderCX.

Printre clienții notabili se numără o companie de asigurări din regiunea Adriatică, un grup stomatologic din Europa Centrală, un lanț de unități medicale din Marea Britanie, unul dintre cele mai vechi spitale din Italia, un furnizor internațional de servicii de fertilizare in vitro care operează în cinci țări și un lanț global de clinici oftalmologice.

„InsiderCX redefinește modul în care organizațiile transformă feedback-ul în creștere. Transformând informațiile private despre clienți în acțiuni rapide, asigură un nivel ridicat de satisfacție, consolidează loialitatea și crește valoarea pe durata de viață - începând cu sectorul medical, dar cu un potențial enorm în toate industriile. Suntem încântați să co-investim împreună cu GapMinder în această călătorie și ne așteptăm la o creștere internațională puternică în viitor”, spune Izet Ždralović, partener la Silicon Gardens Fund.

Cu banii, InsiderCX vrea să accelereze creșterea pe piețele sale europene principale, inclusiv în Marea Britanie și Italia, în timp ce derulează inițiative de validare a pieței pentru a sprijini expansiunea în alte zone geografice, precum Turcia, Spania și Țările de Jos.

În ceea ce privește produsele, InsiderCX își extinde platforma bazată pe inteligență artificială dincolo de feedback-ul pacienților, în domenii adiacente, precum asigurările de sănătate, dezvoltând în același timp soluții pentru asiguratori și operatori de turism medical. Investițiile continue în capacitățile de inteligență artificială – inclusiv analiza avansată a textului, fluxurile adaptive de sondaje, fluxurile de lucru pentru recuperarea serviciilor și prevenirea predictivă a pierderii clienților – vizează consolidarea diferențierii și poziționarea InsiderCX ca sistem de înregistrare pentru gestionarea experienței pacienților.