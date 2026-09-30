Tehnologia AI între utopie și distopie: Mo Gawdat și alți 20 de experți tech dezbat tema zilei la IQ Digital Summit Bucharest, pe 15 octombrie

Mo Gawdat și alți 20 de experți în AI, tehnologie, dar și filosofie și psihologie vor răspunde la o singură întrebare: e AI-ul cea mai mare realizare sau cea mai mare eroare a umanității?

Cum putem folosi optim aceste tehnologii în business, dar și în viață și pentru o societate și o educație mai bune?

În 2021, când puțini luau subiectul în serios, Mo Gawdat avertiza că inteligența artificială va deveni de milioane de ori mai deșteaptă decât oamenii până în 2049.

Fostul Chief Business Officer al Google X și autorul bestsellerului „Scary Smart" vine pentru prima dată în România, pe 15 octombrie, la IQ Digital Summit Bucharest, cu un moment al cărui titlu spune tot: „Don't Rage Against the Machine! A Wake-Up Call in the Age of AI".

Nu e o conferință clasică. Sub motto-ul „Change at AI Warp Speed", inspirat din universul Star Trek, ziua e construită ca o călătorie multimedia în două etape: dimineața, „Zoom Out" (unde duce revoluția AI și ce loc poate ocupa România în ea), după-amiaza, „Back to Earth" (ce facem concret, ca business și ca oameni, începând de mâine).

Programul conține inclusiv un show inedit susținut de Divertis!

Câteva dintre momentele zilei:

● Riaz Shah OBE (Hult International Business School, fost lider global EY), cel mai apreciat speaker al turneului IQ Digital, cu o teză incomodă pentru o conferință de tehnologie: partea grea nu e tehnologia, ci conducerea oamenilor printr-o schimbare pe care nu au cerut-o.

● Sergiu Manea, CEO BCR, despre cum poate România transforma AI-ul, energia și noua ordine geopolitică într-un avantaj competitiv.

● Radu Georgescu (Gecad Ventures, SeedBlink) și noua generație de antreprenori care atacă industrii de frontieră, de la spațiu (RISE) la Oculta.dev: o pledoarie „non-mioritică" împotriva limitelor pe care ni le impunem singuri.

● Lucian Despoiu (Impactum), un antreprenor cunoscut (cofondator eJobs) și acum investitor, care va deschide orizonturi noi prin informații și know-how pe care l-a dobândit în expansiunea sa din Asia de Sud-Est.

● Andi Petreanu (expert AI, cofondator RoAI Alliance), cu un reality check: ce e doar hype bun de social media și ce funcționează cu adevărat, acum, în industria AI?

● „Economia Centaurului": Bogdan Putinică (Outcome1 AI, fost CEO Microsoft România), Virgil Tornoreanu (autorul cărții „The Centaur Economy"), Diana Stafie (Future Station) și Paul Olteanu (ADN Vocațional, Mind Architect) vorbesc despre piața muncii în era 50% om, 50% AI.

● Nancy Rademaker, una dintre cele mai influente voci europene în AI și Customer Experience, în premieră în România, cu o teză care rescrie regulile: următorul tău client s-ar putea să nu mai fie un om, ci un agent AI.

● Finalul: prima dezbatere Oxbridge la un eveniment de business din România.

Antreprenorii tech Andrei Pitiș (Genezio, Innovation Labs) și Beniamin Mincu (MultiversX Labs), PRO, împotriva filosofului Mihnea Măruță (autorul cărții „Identitatea virtuală") și a lui Paul Olteanu (ADN Vocațional, Mind Architect), CONTRA moțiunii „AI ne va conduce spre o eră a abundenței, nu spre colaps". Arbitru: Șerban Pitic (Debate4Adults). Publicul votează înainte și după; la final vedem, în cifre, dacă argumentele pot schimba opinii.

● Divertis, „pe viu" și prin propriile avatare AI: cine face glume mai bune, omul sau mașina?

Programul complet, cu toate momentele și orele estimate, este publicat aici: iqdigital.ro/bucharest.

Tot acolo sunt oferite diferite variante de preț cu discount pentru bilete. Articolul detaliat, cu prezentarea fiecărui moment al zilei, este aici.

IQ Digital este un concept media hibrid lansat la finalul lui 2021 de Upgrade 100 împreună cu George Business, platforma de banking inteligent pentru companii dezvoltată de BCR.

În aproape cinci ani a trecut prin 8 orașe, a adus pe scenă 177 de speakeri și a strâns peste 6.300 de participanți în săli, plus milioane de vizualizări ale materialelor educative puse gratuit la dispoziția publicului după fiecare ediție.

Ediția din 15 octombrie marchează revenirea la București, orașul în care proiectul a început, în plină pandemie, cu un prim sezon (filmat fără public).

Totodată, este prima dată când proiectul are un partener de expansiune globală: Impactum.

Articol susținut de IQ Digital