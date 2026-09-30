Business CheckIn. Felicia a lăsat jobul de inspector în Ministerul Finanțelor pentru antreprenoriat în turism la Olănești

A lăsat în urmă o carieră de 15 ani în Ministerul Finanțelor pentru a se dedica unei pasiuni mai vechi: turismul. În 2014, Felicia Cîrciu (foto) a cumpărat o vilă în Băile Olănești și, de atunci, a construit în jurul ei o afacere. Astăzi, Vila Mont Blanc este locul în care Felicia își continuă povestea de antreprenor, după ani în care a administrat afacerea de la distanță, a investit constant în renovări și a câștigat încrederea turiștilor care i-au trecut pragul.

În acest an, antreprenoarea a făcut un nou pas în dezvoltarea vilei și a apelat la o finanțare de la BT Mic pentru lucrări de modernizare a exteriorului, amenajarea unui spațiu verde și crearea unor noi facilități pentru turiști. Interacțiunea cu echipa BT Mic a fost, în opinia antreprenoarei, una foarte bună, iar întregul demers s-a încheiat rapid. Procesul de obținere a finanțării a fost „extraordinar de facil”, spune Felicia.

„Și au fost oameni extraordinari. Au fost foarte drăguți, amabili și deschiși la tot ceea ce voiam să întreprind și, în același timp, foarte rapizi. Tot acest proces nu știu dacă a durat două săptămâni, cred că nici atât, iar eu am obținut finanțarea, chiar la valoarea maximă care se putea acorda”, a povestit Felicia Cîrciu.

Banca Transilvania le oferă antreprenorilor aflați la început de drum acces la informații, instrumente și expertiză pentru a-și transforma ideile în afaceri viabile. Prin sprijinul oferit de-a lungul acestui proces, BT îi ajută să înțeleagă mai ușor pașii pe care îi au de parcurs și să ia decizii informate pentru dezvoltarea propriei afaceri.

Prin BT Mic, antreprenorii au acces la finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, menite să susțină dezvoltarea afacerii. Aceste resurse pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea și extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității operațiunilor zilnice.

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StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Felicia Cîrciu: Mă numesc Felicia Cîrciu. Activitatea mea, înainte de cea din turism, a fost de inspector în Ministerul Finanțelor, din 1999 până la sfârșitul anului 2014, când am renunțat la acel job pentru antreprenoriat, odată cu achiziționarea vilei din Olănești (n.r. astăzi Mont Blanc Olănești).

De atunci sunt manager în propria afacere. Mi-a plăcut foarte mult această activitate încă din copilărie. Am terminat ASE-ul, Facultatea de Finanțe-Credit, apoi, în timp ce lucram în Ministerul Finanțelor, am făcut și un master în turism.

La momentul respectiv, însă, în tinerețe, era destul de greu să pătrunzi în această branșă. Ulterior, când am avut posibilitatea și ocazia, mi-am continuat visul, Atât eu, cât și soțul meu ne-am dedicat acestei activități.

Bineînțeles, vila a fost achiziționată cu un credit de la bancă și, pentru a putea să o achităm, a trebuit să funcționăm și în Predeal, unde am închiriat o locație. În acest timp, la vila din Olănești, am avut doi salariați încă de când am cumpărat-o: o fată, cameristă, și un băiat care a locuit și încă locuiește aici și s-a ocupat locație. Eu mă ocupam de rezervări prin Booking și prin intermediul site-urilor și le transmiteam mai departe.

Sursă foto: Felicia Cîrciu

Cumva, o administram de la distanță, pentru că trebuia să facem bani pentru a putea să achităm creditul. Așa că a trebuit să rămânem în Predeal. Acolo am stat din 2017 până în aprilie 2025, când m-am retras, efectiv, la Olănești. Acum locuiesc în vilă.

Sursă foto: Felicia Cîrciu

Atunci când activezi într-o branșă care îți place și te ocupi cu drag de ceea ce faci, eu cred că reușești. Cel puțin, eu consider că am reușit și că, în același timp, am făcut ceea ce îmi place. A fost greu, dar dacă nu mi-ar fi plăcut, probabil că aș fi renunțat de mult. Însă este o activitate frumoasă și asta mi-am dorit dintotdeauna să fac.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Felicia Cîrciu: În primul rând, vrem să-i oferim turistului o vacanță de neuitat. Asigurăm atât cazare, cât și, la solicitarea clienților, mesele. În ultimii trei ani, am renovat constant vila și am montat inclusiv un lift, tot pentru confortul clienților.

Vila are trei etaje, iar clienții își doreau, de cele mai multe ori, camere cât mai jos, pentru a nu fi nevoiți să urce. A fost un plus pentru noi, mai ales că avem clienți care ne sunt alături de ani de zile. Mulți dintre ei vin și revin chiar și de câteva ori pe an, pentru că le place foarte mult zona.

Când eram la Predeal, făceam și lobby pentru Olănești. Dacă un client mă suna și îmi spunea că vrea să facă o rezervare, trebuia să-l întreb: la Predeal sau la Olănești? Mulți îmi spuneau că poate vor veni la Olănești peste 20 de ani, pentru că li se părea o stațiune îmbătrânită, destinată mai degrabă persoanelor în vârstă și celor care vin pentru tratament.

Sursă foto: Felicia Cîrciu

Nu este așa. În ultimii ani, am observat că stațiunea a întinerit. Din păcate, foarte mulți tineri au diverse afecțiuni și vin în stațiune pentru tratament, dar sunt și foarte mulți care vin, pur și simplu, de plăcere.

Noi ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă. Lucrăm și cu copii, în principal în perioada vacanțelor. Avem grupuri de copii sportivi. Un plus al stațiunii este faptul că, de aproximativ doi ani, este disponibil și un teren profesional cu gazon sintetic, care poate fi folosit pe tot parcursul anului. Acest lucru îi atrage foarte mult pe clienți. Chiar și o parte dintre grupurile de copii cu care lucrăm le-am adus de la Predeal.

Sursă foto: Felicia Cîrciu

Bineînțeles, și când am plecat la Predeal, am plecat cu grupurile de aici, iar lucrurile au continuat în același fel. Grupurile vin și revin, și, după cum spun chiar ei, vin pentru mine: pentru felul în care sunt tratați, pentru modul în care răspund tuturor cerințelor lor și pentru faptul că sunt maleabilă cu toate dorințele lor.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Felicia Cîrciu: Ultima provocare a fost chiar anul acesta, când am apelat și la ajutorul celor de la BT Mic. Am avut nevoie de o investiție, care nu a fost tocmai mică, pentru a reface exteriorul clădirii, pentru a amenaja un spațiu verde destinat turiștilor, un foișor mai frumos și mai nou și pentru a monta pavele noi. Practic, am creat o imagine cu totul nouă pentru exteriorul vilei. Interiorul îl refăcusem deja, însă exteriorul rămăsese, într-un fel, învechit și avea nevoie de o modernizare. Și asta am făcut, tot în ideea de a atrage turiștii. Iar lucrul acesta chiar se întâmplă: trec turiștii pe lângă vilă, își fac poze și sunt foarte încântați de aspectul exterior.

De asemenea, ca o mică activitate adiacentă, am achiziționat și câteva trotinete electrice, pentru că în zona noastră, aici, în Olănești, nu erau foarte multe posibilități de distracție. Am considerat că ar fi utile atât trotinetele, cât și bicicletele.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Felicia Cîrciu: Extraordinar de facil și au fost oameni extraordinari. Au fost foarte drăguți, amabili și deschiși la tot ceea ce voiam să întreprind și, în același timp, foarte rapizi. Tot acest proces nu știu dacă a durat două săptămâni, cred că nici atât, iar eu am obținut finanțarea, chiar la valoarea maximă care se putea acorda. Pot să spun că sunt foarte încântată atât de interacțiunea cu ei ca oameni, cât și de colaborarea cu banca. Bineînțeles, eu eram deja clienta Băncii Transilvania, însă creditele pe care le aveam, le aveam la BT.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Felicia Cîrciu: N-aș putea spune că am primit de la cineva un sfat. Pur și simplu, activitatea aceasta am desțelenit-o singuri. Am luat în piept și bune, și rele, până am ajuns în momentul de față.

Plăcându-mi foarte mult această meserie, nu pot să spun nici că am întâmpinat prea multe greutăți, dar nici că a fost ceva neașteptat. Și în perioada în care am fost funcționar public, soțul meu era în mediul privat și am avut câteva spații comerciale în Caracal, Olt, acolo unde este domiciliul nostru de bază.

Ulterior, am renunțat la acestea și ne-am concentrat efectiv pe activitatea din turism. Teoretic, continuat, această activitate turistică o începusem deja înainte de a-mi încheia activitatea în Ministerul Finanțelor.

Sursă foto: Felicia Cîrciu

Împreună cu soțul meu am închiriat atunci și administram un hotel în Caracal, precum și o sală de evenimente, așa că, într-un fel, activitatea de la vilă a fost o continuare a ceea ce începusem deja. Ideea cu această vilă, atunci când am achiziționat-o, a fost că aveam și cealaltă activitate, care ne permitea să o susținem.

Caracalul fiind un oraș mic, la un moment dat s-au terminat oportunitățile și, de aceea, am fost nevoiți să ne reorganizăm și să găsim o altă sursă de venit pentru a putea să achităm vila pe care o cumpărasem. Așa am ajuns la Predeal.

N-aș putea să spun că ne-a sfătuit cineva, pentru că nu prea avea cine. Zona noastră nu era una turistică, iar când am început acea activitate, a fost, pur și simplu, o activitate comercială. La momentul respectiv, în perioada 2010-2011, au apărut foarte multe oportunități în zona noastră.

S-a dezvoltat infrastructura de telefonie prin fibră optică, iar clienții noștri erau, în principal, grupuri de firme care lucrau în oraș pentru dezvoltarea lui. Apoi s-a construit baza NATO de la Deveselu și, la fel, am avut printre clienți firme care lucrau acolo. În momentul în care toate acestea s-au încheiat, odată cu investițiile din zonă, noi deja căpătasem experiență.

Atunci am luat această vilă și ne-am reorientat către Valea Prahovei, care, la momentul respectiv, era destul de bine cotată. Și chiar a mers foarte bine.

StartupCafe.ro: De unde îmi iau energia?

Felicia Cîrciu: Din faptul că mă încântă clienții care sunt mulțumiți, care sunt fericiți, care îmi spun încă din momentul cazării că le place foarte mult și că vor să revină. Iar apoi, după un timp, mă sună și se întorc.

Sursă foto: Felicia Cîrciu

Pentru mine, aceasta este cea mai mare satisfacție: să știu că un client este mulțumit și încântat de ceea ce le oferim. Este activitatea mea de suflet, cea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna, și sunt foarte încântată că mi-a reușit.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Felicia Cîrciu: Pentru moment, aștept să-și revină economia din această stare puțin letargică în care se află acum. Și sper să fie mai bine.

Îmi desfășor în continuare activitatea și sper să pot să mai colaborez și cu agenții din domeniul turistic. Acum doi ani mi-am luat atestat de ghid de turism local și național. Mi-am achiziționat și un microbuz de 8+1 locuri, tot pentru turiști, pentru cei care își doresc mici excursii în zonă, către mănăstiri, către salină sau pentru a vizita împrejurimile.

Totodată, pentru perioada care urmează, deja mi-am făcut câteva pachete pentru Crăciun și Revelion și am început să fiu contactată, așa că sunt optimistă. Și acum, în octombrie, este acea mică vacanță a copiilor și am deja rezervări, tot cu grupuri de copii. Weekendurile sunt, oarecum, rezervate. Extrasezonul este puțin mai slab, asta este. Se termină vara și atunci activitatea este mai mult concentrată pe weekenduri. Dar sunt mulțumită.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.