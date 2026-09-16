Startup-ul românesc Veridion atrage finanțare de 20 milioane dolari și face angajări în țară

Startup-ul de inteligență artificială Veridion, fondat de Florin Tufan, Mihai Vînaga și Sorina Vlăsceanu la București, atrage 20 milioane dolari finanțare într-o rundă de investiții condusă de un investitor care a mai finanțat Deliveroo, Preply și Druid, printre altele, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Runda de serie A a fost condusă de fondul de investiții britanic Hoxton Ventures, cu participarea fondurilor locale Underline Ventures și Gapminder Venture Partners, precum și OTB Ventures, Day One Capital și LAUNCHub Ventures.

Despre Veridion am mai scris pe StartupCafe.ro și în 2020, când startup-ul a obținut o finanţare de 1,5 milioane dolari din partea unor firme europene de venture capital, și în 2023, când a obținut o finanțare de 6 milioane de dolari pentru a se extinde pe piața din SUA și a dezvolta propria tehnologie AI.

Fondată la București în 2019, Veridion deservește în prezent peste 100 de organizații la nivel mondial și are peste 60 de angajați în Europa și America de Nord. Firma construiește o bază de date de tip graf, autoactualizată, a celor 640 de milioane de companii din întreaga lume, analizând continuu, cu modele proprii de ML, miliarde de semnale digitale provenite din site-uri web ale companiilor, documente oficiale, registre publice, cataloage de produse online, profiluri de social media și surse de știri de încredere.

„Această investiție demonstrează că din România pot fi create companii de inteligență artificială de talie mondială, care deservesc clienți de peste tot în lume. Tehnologia noastră ajută deja numeroase instituții financiare, companii de asigurări și furnizori de informații de piață de top la nivel mondial să înțeleagă în timp real schimbările din mediul de afaceri. Pe măsură ce continuăm să ne extindem la nivel internațional, rămânem la fel de dedicați dezvoltării echipei noastre din România și atragerii de talente excepționale în toate departamentele companiei”, a declarat Ștefan Gergely, Head of Growth la Veridion.

Veridion vrea să-și mărească echipa

Noua investiție va accelera extinderea internațională a companiei și va permite o creștere substanțială a numărului de angajați din România în cursul anului viitor, spune compania

Veridion intenționează să își mărească echipa cu aproximativ 50% și recrutează specialiști în domenii precum inginerie de big data și machine learning, vânzări și marketing, customer success, dar și „forward-deployed engineers” (ingineri care lucrează direct în cadrul echipelor clienților) și analiști de date. Compania vizează atragerea unora dintre cei mai buni specialiști din România în tehnologie și inteligență artificială.

„Această investiție reprezintă o bornă importantă pentru Veridion și o validare a viziunii pe care am urmărit-o încă din prima zi. România dispune de talente excepționale în domeniul ingineriei și al inteligenței artificiale. Pe măsură ce ne extindem la nivel global, dorim să continuăm să dezvoltăm una dintre cele mai puternice echipe tehnologice din țară, construind în același timp produse care permit schimbări de paradigmă în piețele financiare”, a declarat Florin Tufan, co-fondator și CEO al Veridion.

În prezent, tehnologia Veridion susține procesele de luare a deciziilor din cadrul multora dintre cele mai mari instituții financiare, companii de asigurări și furnizori de servicii de business intelligence din lume.