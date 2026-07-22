Fondul românesc GapMinder investește într-un startup croat care analizează cu AI date din sănătate

Fondul românesc de venture capital GapMinder conduce o rundă de finanțare seed obținută de startup-ul croat Lasken AI, care dezvoltă o platformă de analiză a datelor din sectorul medical. La rundă participă și fondul croat Fil Rouge Capital, investitor anterior în companie.

Valoarea investiției nu a fost făcută publică. Banii vor fi utilizați pentru dezvoltarea produsului și extinderea comercială a startup-ului în Europa, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Lasken AI dezvoltă o platformă care colectează informații medicale disponibile public și le transformă în seturi de date structurate și actualizate continuu. Produsul este destinat companiilor farmaceutice, firmelor de tehnologie medicală, organizațiilor de vânzări și consultanților din domeniul sănătății.

Startup-ul susține că baza sa de date cuprinde în prezent aproximativ 400.000 de organizații medicale și 2 milioane de profesioniști din sănătate din Germania, precum și informații extrase din peste 500 de miliarde de cuvinte provenite din surse publice.

Până la sfârșitul anului 2026, compania vrea să extindă baza de date la aproximativ 2,5 milioane de organizații medicale din Europa.

Cum poate fi folosită platforma Lasken AI

Spre deosebire de bazele de date tradiționale, care oferă o imagine a pieței la un anumit moment, Lasken AI spune că urmărește în timp evoluția organizațiilor, profesioniștilor și serviciilor din sănătate.

Platforma generează, printre altele, segmente de piață, grupuri de clienți potențiali, selecții de locații și recomandări comerciale.

De exemplu, o companie farmaceutică poate folosi datele pentru a identifica farmaciile cu cel mai mare potențial pentru furnizarea unor servicii de vaccinare. Analiza poate lua în considerare serviciile existente, datele demografice locale, incidența unor boli și ratele de vaccinare.

Platforma poate fi utilizată și pentru identificarea și segmentarea cabinetelor medicale, în funcție de specializare, tipurile de tratamente oferite, caracteristicile socio-economice ale zonei sau gradul de utilizare a instrumentelor digitale.

„În fiecare zi, echipele comerciale din domeniul sănătății caută răspunsuri la întrebări esențiale: unde se află cele mai mari oportunități de piață, ce organizații din sănătate ar trebui prioritizate sau care sunt cele mai potrivite locații pentru desfășurarea studiilor clinice”, spune Patric Jarchow, cofondator și CEO al Lasken AI.

Potrivit acestuia, informațiile necesare sunt în prezent dispersate în mii de site-uri, publicații, baze de date și sisteme interne.

Lasken AI își descrie platforma drept un „bibliotecar digital” care colectează, organizează și actualizează datele medicale, astfel încât companiile să poată obține mai rapid informații utilizabile comercial.

Startup-ul va începe extinderea din Germania

Investiția va susține, într-o primă etapă, dezvoltarea comercială a Lasken AI pe piața germană. Ulterior, compania intenționează să intre pe cele mai mari cinci piețe farmaceutice din Europa.

Finanțarea va fi utilizată și pentru dezvoltarea unor noi funcționalități de analiză semantică, creare de profiluri și analiză a organizațiilor și piețelor medicale.

„Sectorul sănătății este unul dintre cele mai mari și mai complexe sectoare din lume, însă multe decizii comerciale cruciale sunt încă luate pe baza unor informații fragmentate și neactualizate”, afirmă Cosmin Ochișor, partener în cadrul GapMinder.

El spune că fondul a investit în Lasken AI datorită experienței echipei în sectorul medical și modelului de bază de date actualizată continuu, în locul unor seturi statice de informații.

Compania croată a fost fondată de Patric Jarchow și Leonard Unger.

Jarchow a lucrat anterior în poziții de conducere în cadrul companiilor Merck și IQVIA și are experiență în strategie comercială, lansarea produselor medicale și utilizarea datelor în industria farmaceutică.

Unger are experiență în dezvoltarea startup-urilor și a produselor digitale pentru industriile financiară și medicală.

Fil Rouge Capital, fond care a participat și la runda pre-seed a startup-ului, și-a confirmat investiția suplimentară în Lasken AI.

A doua investiție GapMinder într-un startup medical croat

Prin noua tranzacție, GapMinder ajunge la a doua investiție într-un startup croat din domeniul tehnologiei medicale, după InsiderCX.

În portofoliul celui de-al doilea fond GapMinder se mai află startup-uri precum Codeplain, Design Verse, SalesTools, VoicePatrol și Etiq AI.

GapMinder Ventures investește în startup-uri tehnologice din România și Europa Centrală și de Est, aflate în principal în etapele seed și late seed.

Primul fond GapMinder a avut o capitalizare totală de 50 de milioane de euro și a investit în companii precum Druid AI, FintechOS, Veridion, TypingDNA, Medicai, Cyscale, SmartDreamers, Machinations, Frisbo și Innoship.

GapMinder Fund II, lansat în anul 2024, are o țintă de capitalizare de 80 de milioane de euro.

Fondul este susținut de Fondul European de Investiții, prin InvestEU și printr-un instrument inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de investitori privați și instituționali.