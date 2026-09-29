UE alocă încă 500 milioane EUR pentru cercetare și inovare în cadrul programului Horizon Europe și lansează două apeluri

Comisia Europeană a alocat astăzi o sumă suplimentară de 500 de milioane EUR programului emblematic al UE pentru cercetare și inovare Horizon Europe (Orizont Europa) pentru perioada 2026-2027.

Cu această sumă suplimentară, bugetul total al programului se ridică în prezent la aproximativ 14,8 miliarde EUR pentru cei doi ani, transmite Comisia într-un comunicat.

În plus, Comisia va extinde și domeniul de aplicare al Orizont Europa, prin includerea a două noi cereri de propuneri transversale cu scopul de a aborda provocări majore în materie de cercetare și de inovare, cum ar fi platformele digitale bazate pe IA de nouă generație pentru un sistem energetic european sigur, sustenabil și cu prețuri mai accesibile, competențe pentru IMM-urile inovatoare, abordarea beneficiilor și a impactului industriilor curate și digitale asupra biodiversității și accelerarea schimbărilor transformatoare pentru biodiversitate.

Noi oportunități de finanțare

Cele două noi apeluri sunt:

Schimbare Transformatoare către o Economie și Societate Pozitivă față de Natură ( Transformative Change Towards a Nature-Positive Economy and Society) , cu un buget de 237 milioane EUR;

, cu un buget de 237 milioane EUR; Bridging Actions 2027, cu o finanțare totală de 260 milioane EUR.

Apelul „Nature Positive” va finanța 11 acțiuni de cercetare și inovare care susțin obiectivele UE privind biodiversitatea și va ajuta la atingerea obiectivului de 10% pentru cheltuieli pentru biodiversitate stabilit în Planul Strategic Horizon Europe 2025-2027.

„Bridging Actions 2027” va pregăti terenul pentru următorul program Horizon Europe, desfășurat între 2028 și 2034, și pentru legăturile sale cu viitorul Fond European pentru Competitivitate. 16 acțiuni în cadrul acestui apel vor sprijini tehnologii avansate cu potențial comercial puternic.

Orizont Europa/Horizon Europe este programul de cercetare și inovare al UE în valoare de 93,5 miliarde EUR pentru 2021-2027 și succesorul Horizon 2020. Programul de lucru Horizon Europe 2026-2027 a fost adoptat la 11 decembrie 2025.