Fondul românesc GapMinder investește, alături de Fil Rouge Capital, 1,2 milioane EUR într-un startup croat de tehnologie spațială

Fondul de investiții românesc GapMinder, care a obținut capital și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, investește alături de fondul croat Fil Rouge Capital 1,2 milioane EUR într-un startup din Croația care dezvoltă capsule spațiale reutilizabile, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Investiția în Genesis Space Flight Laboratories va susține dezvoltarea tehnologiei de ultimă generație pentru capsule spațiale reutilizabile, lansarea primelor misiuni comerciale și extinderea operațiunilor companiei, cu obiectivul de a face cercetarea în domeniul microgravitației mai accesibilă la nivel global.

Fondată în 2025 de cercetătorul în microbiologie Bence Matyas, Genesis dezvoltă o platformă de infrastructură reutilizabilă pentru cercetare în microgravitație, bazată pe capsule spațiale autonome. Tehnologia permite instituțiilor de cercetare, companiilor de biotehnologie și clienților comerciali să desfășoare experimente în spațiu și să recupereze în siguranță probe fizice pe Pământ după finalizarea misiunilor.

Startup-ul dezvoltă o nouă generație de platforme de cercetare orbitale și suborbitale de cercetare cu zbor liber, concepute ca o alternativă la infrastructura tradițională bazată pe stațiile spațiale. În contextul în care Stația Spațială Internațională (ISS), care a susținut timp de decenii cercetarea și descoperirile științifice în condiții de microgravitație, urmează să fie retrasă din exploatare până în 2030, compania își propune să ofere o soluție mai flexibilă, mai accesibilă și mai scalabilă pentru viitorul cercetării în spațiu.

„Industria spațială intră într-o nouă etapă, în care accesul la infrastructura și capacitățile de cercetare dincolo de Pământ nu va mai fi rezervat doar unui număr restrâns de organizații. Genesis răspunde uneia dintre provocările esențiale ale acestui domeniu: cum putem face cercetarea în microgravitație mai accesibilă, mai ușor de replicat și sustenabilă din punct de vedere comercial. Credem că tehnologia dezvoltată de companie are potențialul de a deveni o componentă importantă a infrastructurii noii economii spațiale și ne bucurăm să îi susținem pe Bence și echipa Genesis în dezvoltarea acestei viziuni”, spune Alexandru Ruff, Partener GapMinder.

În mai 2026, Genesis a finalizat cu succes prima sa misiune operațională de reintrare în atmosferă, desfășurată la bordul rachetei suborbitale RED KITE a SSC Space. Capsula reutilizabilă GEN-1 a ajuns cu succes în spațiu, a funcționat în condiții de microgravitație, a revenit în siguranță pe Pământ și a fost recuperată pentru evaluări ulterioare. Misiunea a transportat experimente biologice și demonstrații tehnologice, printre care cercetări pe musculițe de oțet (Drosophila), studii de biologie vegetală și experimente privind conservarea ADN-ului.

„Această misiune a reprezentat un pas decisiv în demonstrarea eficienței abordării noastre. Am arătat că o platformă mică, reutilizabilă și autonomă poate desfășura misiuni complete în condiții de microgravitație, fără a depinde de implicarea astronauților sau de infrastructura stației spațiale. Obiectivul nostru este să construim infrastructura care să le permită cercetătorilor, companiilor și inovatorilor din întreaga lume să acceseze spațiul la fel de ușor cum accesează laboratoarele de pe Pământ”, afirmă Bence Matyas, fondator și director general al Genesis Space Flight Laboratories.

Modelul dezvoltat de Genesis combină nave spațiale reutilizabile, operațiuni automatizate pentru gestionarea încărcăturii utile și servicii complete de misiune, de la integrarea experimentelor și operațiunile de zbor până la procesarea datelor și recuperarea probelor.

Prin standardizarea arhitecturii misiunilor și simplificarea operațiunilor, compania urmărește să reducă semnificativ costurile cercetării în microgravitație, făcând posibilă desfășurarea unor experimente care în prezent costă sute de mii sau chiar milioane de euro la costuri de ordinul câtorva mii de euro.

Tehnologia Genesis este destinată unei game variate de aplicații, de la biotehnologie și industria farmaceutică la cercetarea materialelor avansate, dezvoltarea semiconductorilor, validarea echipamentelor hardware pentru inteligență artificială și producția în spațiu.

Investiția realizată de GapMinder și Fil Rouge Capital va susține dezvoltarea capsulei reutilizabile de nouă generație GEN-5, cea mai avansată platformă a companiei. În timp ce sistemul GEN-1 a fost o platformă compactă, cu un diametru de 5.9 cm și o greutate de aproximativ 250 de grame, GEN-5 va avea un diametru exterior de aproximativ 40 cm și o greutate de aproximativ 50 kg la lansare. Noua platformă va permite realizarea unor experimente mai complexe, va răspunde nevoilor unui număr mai mare de clienți comerciali și va extinde durata cercetării în condiții de microgravitație prin integrarea unor capabilități avansate de propulsie.

Următoarele misiuni sunt programate pentru lunile octombrie și decembrie. Cercetătorii, persoanele fizice și companiile interesate să trimită în spațiu probe de laborator, obiecte comerciale, semințe sau mici opere de artă sunt încurajate să-și rezerve locul înainte ca disponibilitatea să se epuizeze. Termenul limită pentru rezervări este 5 septembrie, în funcție de capacitatea rămasă. Prețurile încep de la 399 EUR. Această opțiune de bază le permite clienților să trimită obiecte cu un volum de până la 1 cm³. Lista completă a opțiunilor de volum disponibile și detalii privind articolele restricționate sunt disponibile pe site-ul companiei.

Viziunea pe termen lung a companiei este să devină un furnizor european de referință pentru servicii reutilizabile de cercetare în microgravitație și revenire orbitală, extinzându-și treptat capacitățile de la misiuni suborbitale către sisteme complet autonome de revenire din orbită.

GapMinder Ventures este o firmă de capital de risc care investește în startup-uri tehnologice înființate în România și Europa de Est (în special în Croația, Slovenia, Serbia, Bulgaria și Moldova), aflate în faza de seed sau de late seed și care se extind rapid la nivel internațional.

Firma administrează două fonduri de investiții. Primul fond, cu o capitalizare totală de 50 milioane EUR, a investit în: Druid.AI, FintechOS, Veridion, Deepstash, Siena.Cx, TypingDNA, Medicai, Cyscale, SmartDreamers, Machinations, Frisbo și Innoship.io. GapMinder Fund II a fost lansat în 2024, cu un capital țintă de 80 milioane EUR. Fondul beneficiază de sprijinul Fondului European de Investiții (EIF) prin două inițiative: programul Uniunii Europene InvestEU și Fondul de Fonduri pentru Redresare, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, cofinanțat de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU. GapMinder Fund II este susținut, de asemenea, de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și de o serie de investitori instituționali și privați.