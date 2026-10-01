Ce mai face Gami: Influencerul a fondat o platformă de date auto

Influencerul român Andrei Gavril, cunoscut sub numele de Gami, și Cristian Ioniță, antreprenor cu experiență în zona auto, inclusiv în vânzări, au fondat o platformă de verificare a mașinilor rulate, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Startup-ul Certcar reunește informațiile despre un vehicul din mai multe surse într-un singur raport, ușor de parcurs. În funcție de datele disponibile pentru fiecare vehicul, utilizatorii pot consulta înregistrări despre daune, kilometraj, istoric de service, fotografii istorice, dotări din fabrică, specificații tehnice, utilizare comercială, furt și campanii de rechemare.

Obiectivul companiei este să ofere informații utile înainte de cumpărare, atât persoanelor fizice, cât și profesioniștilor din industria auto. Raportul completează verificarea fizică a mașinii, fără să o înlocuiască.

Firma a fost fondată de Cristian Ioniță și Andrei Gavril, cunoscut sub numele de Gami în mediul online.

Cristian Ioniță are peste 15 ani de experiență în domeniul auto, inclusiv în vânzări, și conduce în prezent încă un business din această industrie. În cadrul Certcar, el coordonează activitatea companiei și dezvoltarea platformei: de la funcționalități și idei noi de implementat până la strategia de creștere și deciziile operaționale.

Influencerul Andrei Gavril are peste 13 ani de experiență în online și o comunitate cumulată de peste 4,7 milioane de urmăritori pe rețelele sociale. Fost membru al formației 5GANG, a jucat în filmele „5GANG: Un altfel de Crăciun” și „Tabăra”. În cadrul Certcar, el se ocupă de imaginea brandului, marketing și dezvoltarea colaborărilor cu influenceri și branduri.

„Certcar a pornit, în primul rând, din pasiunea noastră pentru mașini și din dorința de a face achizițiile mai sigure și mai transparente. Pentru mine, este un business în care putem transforma această pasiune într-un serviciu util oamenilor. Sunt mândru că am lansat un brand românesc care a fost foarte bine primit de comunitate. Ne dorim să continuăm să îmbunătățim platforma, să aducem mai multe informații relevante în rapoarte și să scalăm brandul internațional”, a spus Andrei Gavril, co-fondator Certcar.

În anul de pregătire dinaintea lansării, fondatorii și echipa au lucrat la integrarea surselor de date, funcționalitatea platformei și organizarea informațiilor din raport. După lansare, activitatea continuă prin îmbunătățirea produsului și extinderea surselor disponibile, cu obiectivul de a scala brandul internațional.